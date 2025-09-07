У Трампа заявили: Россия не хочет заканчивать войну

Ударом по зданию правительства в Украине Россия не сигнализирует о намерении завершить войну дипломатическим путем, заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

В своей публикации в соцсети Х Келлог пишет, что «это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне». Он отметил, что опасность любой войны заключается в ее эскалации, и Россия, по его словам, «эскалирует конфликт», осуществив крупнейшую воздушную атаку в этой войне, которая поразила здание Кабинета министров Украины.

Две недели назад, добавил Келлог, он был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

«История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну», – написал спецпредставитель президента США.