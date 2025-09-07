USD 1.7000
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

У Трампа заявили: Россия не хочет заканчивать войну

21:18 706

Ударом по зданию правительства в Украине Россия не сигнализирует о намерении завершить войну дипломатическим путем, заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

В своей публикации в соцсети Х Келлог пишет, что «это нападение не было сигналом о том, что Россия хочет дипломатическим путем положить конец этой войне». Он отметил, что опасность любой войны заключается в ее эскалации, и Россия, по его словам, «эскалирует конфликт», осуществив крупнейшую воздушную атаку в этой войне, которая поразила здание Кабинета министров Украины.

Две недели назад, добавил Келлог, он был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

«История показывает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, который выйдет из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп прилагает усилия, чтобы остановить эту войну», – написал спецпредставитель президента США.

Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 5059
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 5420
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 1678
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 3440
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3687
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3098
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 5453
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13863
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6453
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2848
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 8115

