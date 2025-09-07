У Трампа был «отличный разговор» с Токаевым

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был «отличный разговор» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Reuters.

По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.

Трамп также допустил возможность посещения Казахстана. «Я могу [сделать это]», - ответил президент США на вопрос, посетит ли он Казахстан.

«Передайте ему (Токаеву) привет. Он хороший человек», - подчеркнул американский лидер.

Вице-премьер - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин ранее в этом месяце заявлял, что развитие торгово-экономических связей с США - приоритет во внешней политике республики.