Величие Америки выходит Украине боком

Удары по Украине и по ее столице, в частности, давно превратились в рутину. Ими никого не удивишь и не шокируешь. Да, новые разрушения, да, новые смерти. Не первые, не последние. На четвертом году войны даже близкие и родственники не всякий раз обзванивают своих киевлян, чтобы узнать, как они пережили очередную атаку. Адреса домов, где погибли люди, становятся быстро известными. Пронесло в этот раз – вот и хорошо. До следующего налета, который, все знают, обязательно последует.
То, что произошло в ночь на 7 сентября, отличается на фоне привычных будней. Три момента.
Первый: поставлен новый рекорд по числу использованных ударных средств. Впервые было запущено по Украине больше 800 дронов: 810. К ним добавились 13 ракет: 9 баллистических, 4 крылатых. Предыдущий рекорд был 9 июля, когда удар наносился 741 БПЛА. С тех пор было в августе трижды больше 600, а теперь вот перевалили за восемь сотен. Очевидно, что планка в тысячу будет в этом году преодолена.
Второй: попадание по зданию Кабинета министров. За все время войны, несмотря на все причитания кремлевских пропагандистов о том, что пора наносить удары по «центрам принятия решений», правительственные здания центральных органов власти оставались, в основном, неповрежденными. По правительственному кварталу прилеты были. Самый трагический случился в утро после Нового года 1 января 2025 года, когда шахед снес два этажа жилого здания на перекрестке улиц Институтской и Банковой, прямо напротив Национального банка и в трехстах метрах от Офиса Президента. Тогда погибла семья ученых-биологов. Но вот чтобы непосредственно по главным государственным органам, такого не было.
С другой стороны, нынешний прилет единичный, и очевидных признаков того, что по Кабмину на улице Грушевского летели десятки дронов, нету. При этом следует помнить, что правительственный квартал в Киеве, где рядом расположены здания правительства, парламента, Нацбанка, Верховного суда и президентского офиса, является территорией, наиболее защищенной средствами ПВО и ПРО, тем не менее удар был пропущен.
Третье важное обстоятельство: ударные БПЛА повредили полотно моста через Днепр в районе Кременчуга. Мосты через главную водную артерию страны являются стратегическими объектами, и нарушение их работы создает серьезные трудности. Ракетные атаки на днепровские мосты предпринимались и раньше, но для разрушения таких сооружений требуется огромное количество ракет с большой точностью попадания, Россия такими возможностями не располагает. А вот дроны относительно большой мощности могут не разрушать, а нарушать работу этих важных объектов, которых насчитывается всего два десятка. Похоже, эта практика станет постоянной.
Налицо не просто готовность России продолжать войну, очевидны признаки демонстративной эскалации, наращивания как мощи ударов, так и выбора целей. Владимир Путин не без садистского удовольствия пользуется возможностями, которые ему предоставляет Дональд Трамп, никак не решающийся принять хоть какие-то жесткие меры, которые бы могли повлиять на «дорогого Владимира». Или не желающий их принимать. У президента США довольно своеобразные представления о величии своей страны, как и у его российского коллеги.