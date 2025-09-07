Величие Америки выходит Украине боком

Удары по Украине и по ее столице, в частности, давно превратились в рутину. Ими никого не удивишь и не шокируешь. Да, новые разрушения, да, новые смерти. Не первые, не последние. На четвертом году войны даже близкие и родственники не всякий раз обзванивают своих киевлян, чтобы узнать, как они пережили очередную атаку. Адреса домов, где погибли люди, становятся быстро известными. Пронесло в этот раз – вот и хорошо. До следующего налета, который, все знают, обязательно последует. То, что произошло в ночь на 7 сентября, отличается на фоне привычных будней. Три момента.

Первый: поставлен новый рекорд по числу использованных ударных средств. Впервые было запущено по Украине больше 800 дронов: 810. К ним добавились 13 ракет: 9 баллистических, 4 крылатых. Предыдущий рекорд был 9 июля, когда удар наносился 741 БПЛА. С тех пор было в августе трижды больше 600, а теперь вот перевалили за восемь сотен. Очевидно, что планка в тысячу будет в этом году преодолена. Второй: попадание по зданию Кабинета министров. За все время войны, несмотря на все причитания кремлевских пропагандистов о том, что пора наносить удары по «центрам принятия решений», правительственные здания центральных органов власти оставались, в основном, неповрежденными. По правительственному кварталу прилеты были. Самый трагический случился в утро после Нового года 1 января 2025 года, когда шахед снес два этажа жилого здания на перекрестке улиц Институтской и Банковой, прямо напротив Национального банка и в трехстах метрах от Офиса Президента. Тогда погибла семья ученых-биологов. Но вот чтобы непосредственно по главным государственным органам, такого не было. С другой стороны, нынешний прилет единичный, и очевидных признаков того, что по Кабмину на улице Грушевского летели десятки дронов, нету. При этом следует помнить, что правительственный квартал в Киеве, где рядом расположены здания правительства, парламента, Нацбанка, Верховного суда и президентского офиса, является территорией, наиболее защищенной средствами ПВО и ПРО, тем не менее удар был пропущен.