USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Новость дня
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Величие Америки выходит Украине боком

третья мировая
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
21:53 238

Удары по Украине и по ее столице, в частности, давно превратились в рутину. Ими никого не удивишь и не шокируешь. Да, новые разрушения, да, новые смерти. Не первые, не последние. На четвертом году войны даже близкие и родственники не всякий раз обзванивают своих киевлян, чтобы узнать, как они пережили очередную атаку. Адреса домов, где погибли люди, становятся быстро известными. Пронесло в этот раз – вот и хорошо. До следующего налета, который, все знают, обязательно последует.

То, что произошло в ночь на 7 сентября, отличается на фоне привычных будней. Три момента.

Попадание по зданию Кабинета министров. За все время войны, несмотря на все причитания кремлевских пропагандистов о том, что пора наносить удары по «центрам принятия решений», правительственные здания центральных органов власти оставались, в основном, неповрежденными

Первый: поставлен новый рекорд по числу использованных ударных средств. Впервые было запущено по Украине больше 800 дронов: 810. К ним добавились 13 ракет: 9 баллистических, 4 крылатых. Предыдущий рекорд был 9 июля, когда удар наносился 741 БПЛА. С тех пор было в августе трижды больше 600, а теперь вот перевалили за восемь сотен. Очевидно, что планка в тысячу будет в этом году преодолена.

Второй: попадание по зданию Кабинета министров. За все время войны, несмотря на все причитания кремлевских пропагандистов о том, что пора наносить удары по «центрам принятия решений», правительственные здания центральных органов власти оставались, в основном, неповрежденными. По правительственному кварталу прилеты были. Самый трагический случился в утро после Нового года 1 января 2025 года, когда шахед снес два этажа жилого здания на перекрестке улиц Институтской и Банковой, прямо напротив Национального банка и в трехстах метрах от Офиса Президента. Тогда погибла семья ученых-биологов. Но вот чтобы непосредственно по главным государственным органам, такого не было.

С другой стороны, нынешний прилет единичный, и очевидных признаков того, что по Кабмину на улице Грушевского летели десятки дронов, нету. При этом следует помнить, что правительственный квартал в Киеве, где рядом расположены здания правительства, парламента, Нацбанка, Верховного суда и президентского офиса, является территорией, наиболее защищенной средствами ПВО и ПРО, тем не менее удар был пропущен.

Путин не без садистского удовольствия пользуется возможностями, которые ему предоставляет Дональд Трамп

Третье важное обстоятельство: ударные БПЛА повредили полотно моста через Днепр в районе Кременчуга. Мосты через главную водную артерию страны являются стратегическими объектами, и нарушение их работы создает серьезные трудности. Ракетные атаки на днепровские мосты предпринимались и раньше, но для разрушения таких сооружений требуется огромное количество ракет с большой точностью попадания, Россия такими возможностями не располагает. А вот дроны относительно большой мощности могут не разрушать, а нарушать работу этих важных объектов, которых насчитывается всего два десятка. Похоже, эта практика станет постоянной.

Налицо не просто готовность России продолжать войну, очевидны признаки демонстративной эскалации, наращивания как мощи ударов, так и выбора целей. Владимир Путин не без садистского удовольствия пользуется возможностями, которые ему предоставляет Дональд Трамп, никак не решающийся принять хоть какие-то жесткие меры, которые бы могли повлиять на «дорогого Владимира». Или не желающий их принимать. У президента США довольно своеобразные представления о величии своей страны, как и у его российского коллеги.

Читайте по теме

Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
6 сентября 2025, 12:59 4909
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 4483
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика; все еще актуально
1 сентября 2025, 03:49 8872
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 5061
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 5421
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 1679
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 3441
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3688
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3099
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 5456
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13864
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6455
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2848
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 8115

ЭТО ВАЖНО

Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 5061
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 5421
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 1679
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 3441
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 3688
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3099
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 5456
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв фото; обновлено 16:10
16:10 13864
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6455
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения
14:12 2848
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей»
Хочешь прожить? Забирай органы у «нежелательных людей» страшная реальность, все еще актуально
00:36 8115
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться