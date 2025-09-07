В Швеции сошел с рельсов поезд с боеприпасами

В Швеции в воскресенье грузовой поезд, груженный боеприпасами, сошел с рельсов из-за проливного дождя, который обрушился на северные районы страны, сообщила шведская телекомпания SVT.

«…Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Шведского транспортного управления Петера Йонссона, «в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи». Экстренные службы обезопасили место аварии, опасные грузы были вывезены.