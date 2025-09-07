USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В Швеции сошел с рельсов поезд с боеприпасами

22:10 970

В Швеции в воскресенье грузовой поезд, груженный боеприпасами, сошел с рельсов из-за проливного дождя, который обрушился на северные районы страны, сообщила шведская телекомпания SVT.

«…Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Шведского транспортного управления Петера Йонссона, «в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи». Экстренные службы обезопасили место аварии, опасные грузы были вывезены.

Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
21:53 1879
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 8206
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 6198
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 6630
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 2425
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 4416
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 4065
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3335
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 6232
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв все еще актуально
16:10 14361
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6912

