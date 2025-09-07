USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Война продолжится. Сколько? Бог знает…

третья мировая
Михаил Потапов, автор haqqin.az
22:17 1628

Серия новых российских ударов по целям в Украине 7 сентября стала рекордной. Также удары были нанесены по целям в Кременчуге, Днепре, Кривом Роге, Одессе… Одной из целей столь массированной атаки можно считать перегрузку системы ПВО, в том числе с помощью десятков ложных дронов. Немаловажно, что систему ПВО пробили в районе правительственного квартала в Киеве, поразив главное правительственное здание. В любом случае, налицо психологический эффект: руководству Украины дают понять, что оно может быть уязвимым в физическом плане. Также важное значение имело попадание по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге. По нему проходит ключевой транспортный коридор, связывающий Полтаву, Кременчуг и Днепр с выходом на Запорожье.

Разбор завалов после иракского ракетного удара, улица Омара Хайяма в 12-м округе Тегерана, 17 апреля 1988 года. Источник: IFP News

Стилистически все это отдаленно напоминает один из этапов ирано-иракской войны 1980-х годов, получивший название «война городов», когда стороны наносили массированные ракетно-бомбовые удары по городской инфраструктуре, что привело по итогам войны к гибели не менее 20 тысяч мирных жителей с обеих сторон. Впрочем, военная история также учит тому, что удары по гражданской инфраструктуре в тылу противника никогда не считались решающим фактором победы в войне. И почти никогда не ставили противника на колени. Наоборот, это вызывало еще большее ожесточение с его стороны. В конечном счете все решается на поле боя. История Второй мировой войны – тому пример.

Собственно, есть пример и современный: Израиль практически до основания разрушил сектор Газа, но сопротивление ХАМАС продолжается и будет сломлено только тогда, когда будут уничтожены его боевики в ходе боевых действий. Хотя, разумеется, удары вглубь территории противника могут иметь важный, но вспомогательный характер, усложняя логистику поставок, создавая в какой-то мере управленческий и психологический кризис в стане врага.

ВСУ, со своей стороны, стараются наращивать удары по объектам российской энергетики (в этом смысле удары по Киеву и другим городам могут быть связаны еще и с этим), прежде всего по НПЗ. Это уже вызвало проблемы с топливом в нескольких регионах РФ. Также в ночь на 7 сентября вновь был атакован один из объектов нефтепровода «Дружба» (нефтеперегонная станция), по которому нефть поступает в Венгрию и Словакию. Правда, на сей раз это не привело к остановке поставок нефти.

За день до удара по «Дружбе» Фицо просил Зеленского не наносить удары по нефтемаршруту

Удар получился тоже демонстративным, поскольку произошел буквально на следующий день после встречи Зеленского со словацким премьером Фицо в Ужгороде. В ходе встречи Фицо уверял Зеленского, что Братислава не возражает против вступления Украины в ЕС, но также поставил вопрос о недопустимости ударов по «Дружбе». Ранее даже Еврокомиссия в предельно корректной форме дала понять, что нефтепровод является частью системы энергетической безопасности Европы и бить по нему, мол, нежелательно. Однако ни то, ни другое не помогло.

Более того, Зеленский прямо в лицо сказал Фицо, что удары будут продолжены, увязав это с противодействием Венгрии вступлению Украины в ЕС. И это несмотря на то, что Словакия и Венгрия обеспечивают поставки электроэнергии в Украину, а также снабжают ее продуктами нефтепереработки, в том числе полученными из российской нефти. Так что Зеленский может позволить себе немало в отношениях с Будапештом и Братиславой, понимая, что фрондерство обеих стран по отношению к ЕС и санкционной политике, в частности, носит очень ограниченный характер, а Брюсселю только и надо было бы, чтобы «Дружба» перестала работать вовсе. Как случилось с газопроводом «Северный поток» - взорвали его, и нет проблемы «зависимости от поставок из России».

Зеленский прямо в лицо сказал Фицо, что удары будут продолжены, увязав это с противодействием Венгрии вступлению Украины в ЕС

Пока «война городов», хотя по масштабам ее пока не сравнить с тем, что делали Иран и Ирак, никак не вынуждает ни Москву, ни Киев идти на компромиссы. В том числе Киев не проявляет никаких признаков готовности пойти на смягчение своей заявленной переговорной позиции. Новые удары российских войск стали лишь очередным поводом для Зеленского обратиться к США и Европе с новым призывом ввести против России новые санкции.

Таким образом, можно констатировать, что «импульса Аляски» хватило на три недели. И теперь попытки договориться о прекращении войны зашли в тупик на фоне отказа всех сторон конфликта идти на дальнейшие уступки. За это время российский президент, между тем, успел заручиться поддержкой Китая и Индии в том, что они не поддадутся нажиму Вашингтона и продолжат закупать российские энергоносители, дав понять этим, что если Трамп и прибегнет к новым санкциям, то Москва к ним подготовилась. А поскольку Киев не хочет идти на уступки – ни на территориальные, ни на военно-политические, - то военные действия будут продолжены. Иного варианта Москва на сегодня на практике и не представляет. Да и сам Путин на днях сказал, что не верит в возможность договориться с Украиной на данном этапе. С Зеленским в особенности.

Читайте по теме

Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
21:53 1642
Хотите санкций против России? Будут против Европы наша аналитика, все еще актуально
6 сентября 2025, 12:59 4947
Трамп играет, Зеленский крепнет, Путин ужесточает наша аналитика
4 сентября 2025, 20:59 4504
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
21:53 1879
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 8207
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 6200
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 6630
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 2426
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 4417
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 4065
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3335
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 6232
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв все еще актуально
16:10 14362
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6912

ЭТО ВАЖНО

Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
21:53 1879
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
13:57 8207
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
18:30 6200
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
21:31 6630
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
20:28 2426
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
20:03 4417
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
15:37 4065
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
17:47 3335
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
16:51 6232
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв все еще актуально
16:10 14362
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими обновлено 15:45
15:45 6912
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться