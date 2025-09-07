Война продолжится. Сколько? Бог знает…

Серия новых российских ударов по целям в Украине 7 сентября стала рекордной. Также удары были нанесены по целям в Кременчуге, Днепре, Кривом Роге, Одессе… Одной из целей столь массированной атаки можно считать перегрузку системы ПВО, в том числе с помощью десятков ложных дронов. Немаловажно, что систему ПВО пробили в районе правительственного квартала в Киеве, поразив главное правительственное здание. В любом случае, налицо психологический эффект: руководству Украины дают понять, что оно может быть уязвимым в физическом плане. Также важное значение имело попадание по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге. По нему проходит ключевой транспортный коридор, связывающий Полтаву, Кременчуг и Днепр с выходом на Запорожье.

Стилистически все это отдаленно напоминает один из этапов ирано-иракской войны 1980-х годов, получивший название «война городов», когда стороны наносили массированные ракетно-бомбовые удары по городской инфраструктуре, что привело по итогам войны к гибели не менее 20 тысяч мирных жителей с обеих сторон. Впрочем, военная история также учит тому, что удары по гражданской инфраструктуре в тылу противника никогда не считались решающим фактором победы в войне. И почти никогда не ставили противника на колени. Наоборот, это вызывало еще большее ожесточение с его стороны. В конечном счете все решается на поле боя. История Второй мировой войны – тому пример. Собственно, есть пример и современный: Израиль практически до основания разрушил сектор Газа, но сопротивление ХАМАС продолжается и будет сломлено только тогда, когда будут уничтожены его боевики в ходе боевых действий. Хотя, разумеется, удары вглубь территории противника могут иметь важный, но вспомогательный характер, усложняя логистику поставок, создавая в какой-то мере управленческий и психологический кризис в стане врага. ВСУ, со своей стороны, стараются наращивать удары по объектам российской энергетики (в этом смысле удары по Киеву и другим городам могут быть связаны еще и с этим), прежде всего по НПЗ. Это уже вызвало проблемы с топливом в нескольких регионах РФ. Также в ночь на 7 сентября вновь был атакован один из объектов нефтепровода «Дружба» (нефтеперегонная станция), по которому нефть поступает в Венгрию и Словакию. Правда, на сей раз это не привело к остановке поставок нефти.

Удар получился тоже демонстративным, поскольку произошел буквально на следующий день после встречи Зеленского со словацким премьером Фицо в Ужгороде. В ходе встречи Фицо уверял Зеленского, что Братислава не возражает против вступления Украины в ЕС, но также поставил вопрос о недопустимости ударов по «Дружбе». Ранее даже Еврокомиссия в предельно корректной форме дала понять, что нефтепровод является частью системы энергетической безопасности Европы и бить по нему, мол, нежелательно. Однако ни то, ни другое не помогло. Более того, Зеленский прямо в лицо сказал Фицо, что удары будут продолжены, увязав это с противодействием Венгрии вступлению Украины в ЕС. И это несмотря на то, что Словакия и Венгрия обеспечивают поставки электроэнергии в Украину, а также снабжают ее продуктами нефтепереработки, в том числе полученными из российской нефти. Так что Зеленский может позволить себе немало в отношениях с Будапештом и Братиславой, понимая, что фрондерство обеих стран по отношению к ЕС и санкционной политике, в частности, носит очень ограниченный характер, а Брюсселю только и надо было бы, чтобы «Дружба» перестала работать вовсе. Как случилось с газопроводом «Северный поток» - взорвали его, и нет проблемы «зависимости от поставок из России».