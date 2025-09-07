USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Зеленский: «Удары России все наглее. Путин испытывает мир...»

Россия усилила удары по Украине. Таким образом президент РФ Владимир Путин пытается проверить, смирится ли мир с этой войной, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.

По его словам, география российских атак за сутки охватила Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В Киеве до сих пор продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться тела людей. Он также указал и на поврежденное здание Кабмина.

«Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут они это или смирятся», - отметил президент Украины.

Поэтому, по мнению Зеленского, важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами, другими ограничениями на торговлю с Россией.

«…Путин не хочет переговоров, явно прячется от них…» - полагает Зеленский.

Зеленский добавил, что МИД Украины информирует партнеров по поводу очередной российской эскалации. «Рассчитываем на сильную реакцию Америки. Это то, что нужно», – сказал он.

«Цель Путина - оккупировать Украину. [Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне. Вот почему для нас выживание - это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости», - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для прекращения войны нужно большее давление на Россию со стороны американских и европейских союзников. Также он назвал несправедливым, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские нефть и газ.

