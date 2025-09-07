В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев

Все меньше времени остается до очередного Гран-при Азербайджана «Формулы-1». С 19 по 21 сентября на улицах Баку вновь будет слышен рев моторов, и столица станет центром мирового автоспорта.

Ожидается приезд более 12 тысяч иностранных туристов. Согласно официальной статистике, на прошлогоднюю гонку более 80 процентов зрителей приехали из-за рубежа. Было и немало гостей, не купивших билеты на гонку, но приехавших в те дни в Баку, чтобы ощутить атмосферу «Формулы-1». Более половины гостей (55 процентов) заявили, что готовы рекомендовать Гран-при Азербайджана своим друзьям, а 72 процента планировали вернуться в ближайшие два года. Средние расходы одного иностранного болельщика превысили 2200 долларов, что делает гонку важным драйвером туризма и бизнеса. В 2024 году Гран-при Азербайджана посмотрели более 86 млн человек, а на всех платформах гонкой интересовались 3,9 млрд человек.

Учитывая высокий зрительский интерес, в 2025 году были построены две новые трибуны. Места на девяти из 12 трибун уже полностью раскуплены. Общая вместимость превысит 20 тысяч человек. Это очередной шаг к укреплению статуса Баку на карте «Формулы-1». Но до того, как болиды начнут разъезжать по бакинским улицам, тысячи людей прикладывают усилия, чтобы все прошло идеально. На этапах подготовки и демонтажа к работам из компаний-подрядчиков привлекается более 2 тысяч человек - инженеры, техники, монтажники, логисты. Работы ведутся круглосуточно, а ограничивающие движение операции – в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Во время гоночной недели к ним присоединяются еще 1500 сотрудников, 2000 волонтеров и 1400 маршалов. Если в первые годы проведения «Формулы-1» в Баку основную нагрузку несли зарубежные компании, то сегодня всем процессом занимаются исключительно азербайджанские подрядчики. Привлечение местных компаний создает новые рабочие места. Так что Гран-при – это не только гонка, но и мощный экономический двигатель.

Генеральный директор Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев приглашает гостей насладиться захватывающей гонкой, теплым азербайджанским гостеприимством и красотой Баку. «Прошлый год был поистине особенным - он побил рекорды, - говорит глава Baku City Circuit. - Благодаря всемирной страсти Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стал обязательным пунктом в календаре. И 2025-й год обещает быть еще масштабнее. Благодаря двум новым трибунам мероприятие теперь может похвастаться самой большой вместимостью за всю свою историю. Впервые будет организован эксклюзивный Клуб чемпионов «Формулы-1», предлагающий виды на пит-лейн, экскурсии по паддоку и многое другое, что даст еще большему количеству болельщиков возможность увидеть Гран-при Азербайджана своими глазами.