Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Последнее предупреждение Трампа

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это «последнее предупреждение».

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась, - написал американский лидер в Truth Social. - Израильтяне приняли мои условия. Пришло время, чтобы их приняло и ХАМАС. Я предупредил ХАМАС о том, какими будут последствия, если оно их не примет. Это мое последнее предупреждение, другого не будет».

Неназванный представитель ХАМАС сообщил ранее телеканалу Al Arabiya, что палестинское движение не ведет переговоры с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа. В то же время он отметил, что движение готово к любым предложениям, которые позволят достичь постоянного прекращения огня в секторе Газа, добиться вывода израильских войск из анклава и обеспечения поставок гуманитарной помощи.

Трамп ранее в этом месяце заявил, что Вашингтон ведет переговоры с ХАМАС. Он пригрозил движению последствиями, если оно не согласится освободить всех израильских заложников. 

