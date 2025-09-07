«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева

Посол отметил в интервью значительную динамику отношений и стратегического партнерства Азербайджана и Украины, «особенно за последний год». Он напомнил о переговорах Ильхама Алиева и Владимира Зеленского зимой на полях Давосского форума, визит министра иностранных дел Андрея Сибиги в Баку: «Результатом всех этих переговоров стало проведение Украино-Азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и подписание исторического контракта между «Нафтогазом» и SOCAR о поставках газа альтернативным маршрутом через Трансбалканский газовый коридор».

Украинский дипломат заявил, что контракт, подписанный между «Нафтогазом» и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), «предусматривает поставки газа по Трансбалканскому маршруту через украинско-румынскую границу. Это очень важный маршрут и важное сотрудничество между Украиной и Азербайджаном в энергетическом секторе».

Расширение сотрудничества в энергетическом секторе между Азербайджаном и Украиной «раздражает» Россию, потому что это усиливает энергетическую безопасность не только Украины, но и расширяет сотрудничество Азербайджана с европейскими странами. Так сказал в интервью украинскому изданию «Телеграф» посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Гусев отметил, что «помощь Азербайджана предоставляется Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ и достигает уже около 45 миллионов долларов… Азербайджан — лидер по объемам гуманитарной помощи Украине среди стран - членов СНГ». Посол также сказал, что до начала войны в 2022 году у Азербайджана и Украины было очень плодотворное военно-техническое сотрудничество. И мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество было расширено…».

Возвращаясь к соглашению между «Нафтогазом» и SOCAR по импорту газа в Украину, Гусев отметил, что «…контракт на небольшой объем газа, который тестирует коридор поставок газа из Азербайджана через Трансбалканский коридор, хаб в Болгарии в Украину, это лишь один из первых этапов стратегического партнерства…». «Контракт столетия», который подписал Азербайджан в начале 1990-х с крупными западными компаниями, принес «большую пользу Азербайджану и международным компаниям. В частности, таким известным как British Petroleum, за многие годы расширившим свое присутствие в Азербайджане. И это явилось фактором усиления позиций Азербайджана на международной арене. Этот опыт интересен для Украины», сказал украинский посол.

«Азербайджанские партнеры серьезно анализируют все вызовы в региональном и глобальном контекстах. Возобновивший территориальную целостность Азербайджан подписал при содействии и непосредственном участии президента США Дональда Трампа с Арменией мирную декларацию, построил свои вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс, безусловно, анализирует все эти сигналы. Работая здесь, я чувствую, что Азербайджан (и об этом говорит президент Ильхам Алиев) готов к разным сценариям. Они обладают мощными вооруженными силами, которые доказали свою эффективность на поле боя. Имеют развитый оборонно-промышленный комплекс, военно-техническое сотрудничество с рядом стран, включая Турцию, которая является членом НАТО… Азербайджан сегодня – сильное государство, региональный лидер с мощной армией, которая прошла испытания на своей территории… Украина всегда поддерживала территориальную цельность и суверенитет Азербайджана, а Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины. Это фундаментальный принцип нашего стратегического партнерства», - указал Гусев.

На замечание журналиста, что «Азербайджан не присоединился к санкциям против России», посол ответил, что «Азербайджан строит свою независимую внешнюю политику. Она строится на собственных национальных интересах. Они определяют те меры и направления развития внешней политики, которые отвечают их интересам… И, безусловно, эта независимая внешняя политика Азербайджана в Кремле не нравится очень многим».

Гусев отметил рост товарооборота между Азербайджаном и Украиной: «…За 7 месяцев 2025 года экспорт украинской продукции на рынок Азербайджана увеличился почти на 9%... К осени этого года запланирован целый ряд бизнес-миссий и делегаций Украины, в частности, из ИТ-сектора. Наши компании, бизнесмены ищут партнеров в Азербайджане, а Азербайджан расширяет свое инвестиционное присутствие в Украине…»

Дипломат также обратил внимание журналиста, что жители Азербайджана «относятся к Украине с огромной любовью и уважением. Это ощущается в разговорах с простыми людьми на улицах… Когда я еду на официальные встречи на автомобиле посольства Украины с государственным флагом, на перекрестках можно услышать возгласы «Слава Украине!» В первые дни российского полномасштабного вторжения по решению президента Ильхама Алиева в Польшу вылетели азербайджанские самолеты с гуманитарной помощью, доставленной в первые недели в Украину… Недавно был день гуманитарной помощи и поддержки, в рамках которого украинский центр в Баку собрал помощь для Сумской области. Обычные люди приходили и приносили то, что нужно для страдающей от ежедневных российских обстрелов и террористических атак Сумщины. И это ответ на ваш вопрос и еще одно искреннее и красноречивое проявление поддержки со стороны народа Азербайджана. Мы этого никогда не забудем».