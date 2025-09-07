Симоньян заявила, что у нее нашли «страшную тяжелую болезнь»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь, не уточнив, о каком заболевании идет речь.

В эфире программы Владимира Соловьева 7 сентября Симоньян появилась с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени «за сохранение традиционных ценностей», который накануне вручил ей патриарх Кирилл.

«У меня завтра операция — как раз под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин… Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — сказала Симоньян.

Она напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, девятый месяц находится в коме: «Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже, по-моему, не просто не запираются, а их уже, по-моему, просто снесло этим ветром судьбы».