Хаменеи призвал чиновников запастись основными продуктами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом Масудом Пезешкианом и членами правительства исламской республики заявил о необходимости поддерживать стратегические резервы продовольствия, чтобы страна была готова к рискам перебоев с импортом. Об этом информируют иранские СМИ.

По словам Хаменеи, уровень запасов должен соответствовать «необходимому минимуму», чтобы продовольственная безопасность не оказалась под угрозой.

«…Возможны различные риски, мы не всегда можем предвидеть их», - заявил Хаменеи, добавив, что «иногда возникает проблема: товар, который сейчас можно импортировать, в другой период может быть невозможно ввезти, нужно думать об этом, учитывать эти риски».

Заявление верховного лидера ИРИ прозвучало на фоне сообщений о возможной эскалации с Израилем и обсуждения возобновления механизма snapback, предусматривающего возвращение международных санкций против Тегерана.

ЭТО ВАЖНО

«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
7 сентября 2025, 23:45 1321
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
7 сентября 2025, 21:53 2741
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
7 сентября 2025, 13:57 8836
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
7 сентября 2025, 18:30 6912
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
7 сентября 2025, 21:31 7273
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
7 сентября 2025, 20:28 2876
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
7 сентября 2025, 20:03 5007
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 4287
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
7 сентября 2025, 17:47 3493
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
Россия прорвала самый защищенный рубеж ПВО Киева
7 сентября 2025, 16:51 6691
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв все еще актуально
7 сентября 2025, 16:10 14701
