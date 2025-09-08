Хаменеи призвал чиновников запастись основными продуктами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом Масудом Пезешкианом и членами правительства исламской республики заявил о необходимости поддерживать стратегические резервы продовольствия, чтобы страна была готова к рискам перебоев с импортом. Об этом информируют иранские СМИ.

По словам Хаменеи, уровень запасов должен соответствовать «необходимому минимуму», чтобы продовольственная безопасность не оказалась под угрозой.

«…Возможны различные риски, мы не всегда можем предвидеть их», - заявил Хаменеи, добавив, что «иногда возникает проблема: товар, который сейчас можно импортировать, в другой период может быть невозможно ввезти, нужно думать об этом, учитывать эти риски».

Заявление верховного лидера ИРИ прозвучало на фоне сообщений о возможной эскалации с Израилем и обсуждения возобновления механизма snapback, предусматривающего возвращение международных санкций против Тегерана.