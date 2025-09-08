Российский импорт в США удвоился после прихода к власти Дональда Трампа в сравнении с президентством Джо Байдена, написал в соцсети Х журналист Bild Юлиан Рёпке.
«В то время как администрация (президента США Дональда) Трампа (справедливо) обвиняет Европу в слишком больших объемах торговли с Россией, импорт США из России более чем удвоится в течение первого года правления Трампа по сравнению с последним годом (бывшего президента Джо) Байдена. Так что эти обвинения — лишь очередные оправдания нежелания противостоять (президенту РФ Владимиру) Путину», - говорится в публикации Рёпке.
Судя по приведенной статистике, с января по июль текущего года США ввезли из России товаров на 2,85 миллиарда долларов. 3 миллиарда было за весь прошлый год.
While the Trump administration is (rightfully) blaming Europe for trading too much with Russia, US imports from Russia will more than double during the 1st year of Trump, compared to the last year of Biden.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 7, 2025
So these accusations are just more excuses for not standing up to Putin. pic.twitter.com/8fUQZPPblS