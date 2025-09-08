В Стамбуле протесты

Силовики окружили штаб-квартиру РНП. Туда же подтянулись сотни демонстрантов, которые пытаются прорваться через полицию. Информации о пострадавших и задержанных пока нет.

Ранее администрация губернатора Стамбула объявила о временном запрете на проведение митингов, пресс-конференций под открытым небом, собраний и демонстраций в пяти районах мегаполиса — Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 10 сентября включительно.

После того как суд временно отстранил от должности руководство стамбульского отделения РНП, руководство партии заявило о «давлении», а лидер партии — Озгюр Озель — обратился к сторонникам с призывом «защитить дом Ататюрка в Стамбуле». Молодежное крыло РНП призвало собраться у здания стамбульского отделения партии, полиция усилила оцепление - к месту были стянуты дополнительные силы и спецтехника. Несмотря на это, демонстранты пытаются пройти внутрь.

Ранее сообщалось, что суд отстранил руководство стамбульского отделения РНП, включая главу Озгюра Челика, на его место был назначен внешний руководитель Гюрсель Текин. Он также является членом РНП. Однако кемалисты считают его «предателем», и то, что он согласился на эту должность, означает якобы его сотрудничество с властями против РНП, считают кемалисты. Текин ранее снял видео, в котором заявил, что делает это ради партии, чтобы сохранить ее. В понедельник он со своей командой прибудет в отделение партии в Стамбуле, чтобы занять предоставленный ему пост.