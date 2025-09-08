USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В Стамбуле протесты

видео
02:16 301

В Стамбуле вспыхнули протесты. По сообщению турецких СМИ, сотни демонстрантов собрались возле штаба главной оппозиционной партии страны — Республиканской народной партии, произошли столкновения с полицейскими.

Силовики окружили штаб-квартиру РНП. Туда же подтянулись сотни демонстрантов, которые пытаются прорваться через полицию. Информации о пострадавших и задержанных пока нет.

Также сообщается, что полиция распылила перцовый газ против протестующих перед Cтамбульской штаб-квартирой РНП.

Ранее администрация губернатора Стамбула объявила о временном запрете на проведение митингов, пресс-конференций под открытым небом, собраний и демонстраций в пяти районах мегаполиса — Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 10 сентября включительно.

После того как суд временно отстранил от должности руководство стамбульского отделения РНП, руководство партии заявило о «давлении», а лидер партии — Озгюр Озель — обратился к сторонникам с призывом «защитить дом Ататюрка в Стамбуле». Молодежное крыло РНП призвало собраться у здания стамбульского отделения партии, полиция усилила оцепление - к месту были стянуты дополнительные силы и спецтехника. Несмотря на это, демонстранты пытаются пройти внутрь.

Ранее сообщалось, что суд отстранил руководство стамбульского отделения РНП, включая главу Озгюра Челика, на его место был назначен внешний руководитель Гюрсель Текин. Он также является членом РНП. Однако кемалисты считают его «предателем», и то, что он согласился на эту должность, означает якобы его сотрудничество с властями против РНП, считают кемалисты. Текин ранее снял видео, в котором заявил, что делает это ради партии, чтобы сохранить ее. В понедельник он со своей командой прибудет в отделение партии в Стамбуле, чтобы занять предоставленный ему пост. 

После предупреждения Трампа ХАМАС готов «немедленно сесть за стол переговоров»
После предупреждения Трампа ХАМАС готов «немедленно сесть за стол переговоров» обновлено 01:28
01:28 2144
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 14:12 3177
«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
7 сентября 2025, 23:45 1958
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
7 сентября 2025, 21:53 3115
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
7 сентября 2025, 13:57 9166
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения
7 сентября 2025, 18:30 7249
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
7 сентября 2025, 21:31 7543
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
Трамп готов ко «второму этапу санкций против России»
7 сентября 2025, 20:28 3066
Америка может обрушить российскую экономику
Америка может обрушить российскую экономику так заявил глава Минфина США; новость дополнена
7 сентября 2025, 20:03 5291
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 4412
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу
ОПЕК+ дает зеленый свет: страны договорились нарастить нефтедобычу обновлено 17:47
7 сентября 2025, 17:47 3571

