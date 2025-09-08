USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Зеленский: Путин получил, чего хотел

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске дал российскому лидеру «то, что он хотел». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

5 сентября Зеленский дал интервью главному корреспонденту ABC News по международным делам Марте Раддац, которое транслировалось в воскресенье в программе «На этой неделе» на канале ABC News.

«Жаль, что Украина там не присутствовала, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, что тот хотел, — сказал Зеленский. — Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И я думаю, что Путин это получил. И это очень жаль».

«Путин не хочет встречаться со мной, но очень хочет встретиться с президентом США, чтобы показать всем видео и фотографии своего присутствия», — сказал украинский президент.

Говоря о возможной встрече с Путиным, Зеленский заявил, что российский президент предложил условия встречи, которые он не может принять, и что Путин «играет в игры с Соединенными Штатами».

«Он сказал, что встретится, если вы приедете в Москву», — сказала Раддац Зеленскому.

«Он может приехать в Киев», — ответил президент Украины, добавив: «Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

Украина готова к двусторонней или трехсторонней встрече. Однако они не могут проходить на территории России, заявил украинский президент. На вопрос, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной, Зеленский ответил, что переговоры остаются возможными.

