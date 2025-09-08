USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Трамп собирается «навести порядок в городах» Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «начинать войну» против города Чикаго в штате Иллинойс.

Ранее он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится про «запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется «министерство войны».

«Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах»,— сказал президент США журналистам.

3 сентября Дональд Трамп заявил, что планирует ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с высоким уровнем преступности. Он называл Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире».

29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
В Стамбуле вспыхнули протесты
В Стамбуле вспыхнули протесты видео
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
После предупреждения Трампа ХАМАС готов «немедленно сесть за стол переговоров»
После предупреждения Трампа ХАМАС готов «немедленно сесть за стол переговоров» обновлено 01:28
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
«Азербайджан готов к разным сценариям»: посол Гусев об отношениях Баку и Киева
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая
Моя мать горит в аду
Моя мать горит в аду о вечном
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы
Сборная Азербайджана впервые в истории стала призером чемпионата Европы обновлено 21:31
