В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»

Жители и мелкие торговцы в районе Баб-эш-Шарк — старейших ворот Дамаска — приветствуют еврейскую общину, проходящую по узким улочкам к иудейскому кварталу с возгласом «Шалом». Представители еврейской общины возвращаются в свои дома, которые покинули в период расцвета династии Асад - в 80–90-е годы прошлого столетия, спешат в закрытую еще отцом свергнутого диктатора синагогу. Новое правительство Сирии возобновило деятельность еврейского института. Еще некоторое время назад сложно было допустить саму мысль о возвращении евреев, не говоря об эпической картине появления раввина в старинном еврейском квартале. Евреи возвращаются в Дамаск в ипостаси туристов, в обитель своих предков, что вызывает среди сирийских арабов нескрываемое недоумение и даже удивление. Сразу же после свержения Башара Асада одним из первых в сирийскую столицу вернулся равин Йосеф Хамра. Спустя 30 лет. Словно испытывая на прочность новую исламистскую власть, вооруженную апологетикой шариатского государства, визит раввина стал переломным моментом и своеобразным тестом для новой власти.

Апофеозом еврейского возрождения в Дамаске стал визит раввина Моше Клейна, прибывшего в сопровождении бизнесмена Дова Блейхина. Прибыв в центральную дамасскую синагогу, раввин с сопровождающими его лицами посетил древнее еврейское кладбище, в частности могилу Хаима бен Йосефа Витала — канонизированного раввина XVI века, одного из главных столпов еврейского мистицизма. Большинство евреев, вернувшихся в ветхие и древние кварталы Дамаска – потомки членов общины, покинувших Сирию в самом начале арабо-израильской войны из-за ограничений наложенных Хафезом Асадом. Лидер еврейской общины Сирии Бахур Чамнтоуб в интервью британской Independent заявил, что поездки в Дамаск сегодня абсолютно безопасны для евреев. «Сейчас в Сирии жизнь постепенно налаживается, возвращается в нормальное русло, и поездки в Дамаск происходят регулярно», — утверждает лидер общины. По его словам, это должно стимулировать евреев, некогда покинувших Сирию, вернуться домой.

Новое исламистское сирийское правительство не скрывает своей толерантности в отношении крошечной еврейской общины из семи человек, оставшейся в Старом городе. Чамнтоуб рассказал, что после освобождения Сирии его навестила делегация официальных лиц и заверила: отныне еврейской общине ничего не угрожает. В Дамаске во время гражданской войны насчитывалось восемь синагог, включая разрушенную в районе Джобар. Наиболее значимой считается синагога Фархи, известная также как «Франкс». Ее построили евреи, жившие вместе с мусульманами в Испании во времена Андалусского халифата и переселившиеся в Дамаск после его падения. Во времена правления Асада это была единственная действующая синагога в городе. Еще одна синагога расположена у старых городских стен напротив церкви Мармия. Одна находится в еврейском квартале — внутри ныне закрытой школы Ибн Мамуна, основанной в 1944 году, где когда-то учились еврейские дети.