В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»

Жители и мелкие торговцы в районе Баб-эш-Шарк — старейших ворот Дамаска — приветствуют еврейскую общину, проходящую по узким улочкам к иудейскому кварталу с возгласом «Шалом». Представители еврейской общины возвращаются в свои дома, которые покинули в период расцвета династии Асад - в 80–90-е годы прошлого столетия, спешат в закрытую еще отцом свергнутого диктатора синагогу. Новое правительство Сирии возобновило деятельность еврейского института.
Еще некоторое время назад сложно было допустить саму мысль о возвращении евреев, не говоря об эпической картине появления раввина в старинном еврейском квартале. Евреи возвращаются в Дамаск в ипостаси туристов, в обитель своих предков, что вызывает среди сирийских арабов нескрываемое недоумение и даже удивление. Сразу же после свержения Башара Асада одним из первых в сирийскую столицу вернулся равин Йосеф Хамра. Спустя 30 лет. Словно испытывая на прочность новую исламистскую власть, вооруженную апологетикой шариатского государства, визит раввина стал переломным моментом и своеобразным тестом для новой власти.
Апофеозом еврейского возрождения в Дамаске стал визит раввина Моше Клейна, прибывшего в сопровождении бизнесмена Дова Блейхина. Прибыв в центральную дамасскую синагогу, раввин с сопровождающими его лицами посетил древнее еврейское кладбище, в частности могилу Хаима бен Йосефа Витала — канонизированного раввина XVI века, одного из главных столпов еврейского мистицизма.
Большинство евреев, вернувшихся в ветхие и древние кварталы Дамаска – потомки членов общины, покинувших Сирию в самом начале арабо-израильской войны из-за ограничений наложенных Хафезом Асадом.
Лидер еврейской общины Сирии Бахур Чамнтоуб в интервью британской Independent заявил, что поездки в Дамаск сегодня абсолютно безопасны для евреев.
«Сейчас в Сирии жизнь постепенно налаживается, возвращается в нормальное русло, и поездки в Дамаск происходят регулярно», — утверждает лидер общины. По его словам, это должно стимулировать евреев, некогда покинувших Сирию, вернуться домой.
Новое исламистское сирийское правительство не скрывает своей толерантности в отношении крошечной еврейской общины из семи человек, оставшейся в Старом городе. Чамнтоуб рассказал, что после освобождения Сирии его навестила делегация официальных лиц и заверила: отныне еврейской общине ничего не угрожает.
В Дамаске во время гражданской войны насчитывалось восемь синагог, включая разрушенную в районе Джобар. Наиболее значимой считается синагога Фархи, известная также как «Франкс». Ее построили евреи, жившие вместе с мусульманами в Испании во времена Андалусского халифата и переселившиеся в Дамаск после его падения. Во времена правления Асада это была единственная действующая синагога в городе.
Еще одна синагога расположена у старых городских стен напротив церкви Мармия. Одна находится в еврейском квартале — внутри ныне закрытой школы Ибн Мамуна, основанной в 1944 году, где когда-то учились еврейские дети.
По мнению аналитиков, за демонстративной толерантностью сирийских властей к евреям скрывается стремление развеять сомнения Израиля, который настороженно воспринимает новую власть. И, безусловно, заручиться поддержкой Запада. Отметим, что после свержения Асада Израиль уничтожил около 80 процентов военного арсенала новой сирийской армии, доставшейся в наследство от асадовского режима. К тому же, Израиль перманентно наносит превентивные удары по военным и стратегическим объектам.
А наземные войска Израиля продвинулись в сторону Кунейтры и Дераа на юге Сирии, создав полевые базы в пустынных районах у Дамаска.
Посредничество в урегулировании сирийско-израильских проблем осуществляет администрация Дональда Трампа. По некоторым данным, 25 сентября может быть подписано историческое соглашение о безопасности между премьер-министром Израиля Нетаньяху и сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.