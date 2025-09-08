29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды

Чикаго (США). Протесты против плана Дональда Трампа направить в город Нацгвардию

Газа (Палестина). Люди ищут свои вещи среди обломков на месте 15-этажного здания - башни Сусси, разрушенной израильскими бомбардировщиками

Киев (Украина). 29-летняя Кристина Санина с ампутированными ногами в платье от дизайнера Юлии Крос на городской неделе моды

Лондон (Великобритания). Акция протеста на Парламентской площади против запрета организации «Палестинская акция», обвиненной в террористической деятельности

Нью-Дели (Индия). Мужчина идет по рынку, затопленному из-за сильных дождей

Ватикан. Папа римский Лев XIV объявил святым итальянского подростка Карло Акутиса, который в 2006 году умер от лейкемии в возрасте 15 лет. Акутис создал сайт о евхаристических чудесах по всему миру, за что получил прозвище «инфлюэнсер Бога»