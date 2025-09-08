Сырский о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в августе российские войска добились сравнительно наименьших территориальных продвижений за последнее время. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сырского, для украинской армии август стал «месяцем серьезных испытаний», однако удалось достичь ряда положительных результатов.

«Основные усилия были сосредоточены на сдерживании противника и нанесении ему максимальных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее сложных направлениях — Лиманском, Добропольском, Покровском, Новопавловском. Одновременно применялась тактика активной обороны, восстанавливались утраченные территории, обеспечивалась защита городов от ударов ракет и дронов, наносились удары вглубь территории России», — отметил он.

Сырский добавил, что российская сторона имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на отдельных направлениях — до четырех-шести раз. Однако, по его словам, украинские подразделения смогли сорвать часть планов войск РФ.

В частности, в августе российские войска планировали наступательные действия на Покровско-Мирноградском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако эти действия не привели к ожидаемым результатам, отметил главнокомандующий.

Согласно приведенным данным, на Добропольском направлении российские войска заняли 13,5 кв. км, но при этом утратили 25,5 кв. км. На Покровском направлении ими было занято 5 кв. км, в то время как украинские силы восстановили контроль над 26 кв. км. Кроме того, потери территорий не были допущены на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском удалось вернуть 4 кв. км.

По словам Сырского, российские силы используют тактику постепенного продвижения небольшими пехотными группами, стараясь избегать прямых боестолкновений.

В то же время, отметил главнокомандующий, силы обороны Украины добились определенных успехов. В августе был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов. Также сообщается о поражении 60 целей на территории России, среди которых — объекты производства топлива, авиационные вооружения, ракеты, беспилотники, комплексы ПВО и элементы транспортной инфраструктуры.