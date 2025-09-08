Сырский о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в августе российские войска добились сравнительно наименьших территориальных продвижений за последнее время. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Сырского, для украинской армии август стал «месяцем серьезных испытаний», однако удалось достичь ряда положительных результатов.
«Основные усилия были сосредоточены на сдерживании противника и нанесении ему максимальных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее сложных направлениях — Лиманском, Добропольском, Покровском, Новопавловском. Одновременно применялась тактика активной обороны, восстанавливались утраченные территории, обеспечивалась защита городов от ударов ракет и дронов, наносились удары вглубь территории России», — отметил он.
Сырский добавил, что российская сторона имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на отдельных направлениях — до четырех-шести раз. Однако, по его словам, украинские подразделения смогли сорвать часть планов войск РФ.
В частности, в августе российские войска планировали наступательные действия на Покровско-Мирноградском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако эти действия не привели к ожидаемым результатам, отметил главнокомандующий.
Согласно приведенным данным, на Добропольском направлении российские войска заняли 13,5 кв. км, но при этом утратили 25,5 кв. км. На Покровском направлении ими было занято 5 кв. км, в то время как украинские силы восстановили контроль над 26 кв. км. Кроме того, потери территорий не были допущены на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском удалось вернуть 4 кв. км.
По словам Сырского, российские силы используют тактику постепенного продвижения небольшими пехотными группами, стараясь избегать прямых боестолкновений.
В то же время, отметил главнокомандующий, силы обороны Украины добились определенных успехов. В августе был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов. Также сообщается о поражении 60 целей на территории России, среди которых — объекты производства топлива, авиационные вооружения, ракеты, беспилотники, комплексы ПВО и элементы транспортной инфраструктуры.
*** 10:09
Вооруженные силы Украины вернули под контроль село Владимировка Донецкой области, сообщают аналитики проекта Deep State.
Одновременно ВСУ расширили зону, где обе стороны держат позиции без четко установленных рубежей, — так называемую «серую зону» — вокруг населенных пунктов Разино, Новоторецкое и Золотой Колодезь.
Кроме того, силы обороны Украины освободили село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Силами 425 отдельного штурмового полка «Скала» полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине», - говорится в сообщении.
Тем временем российские силы усилили давление на другом участке фронта в Серебрянском лесничестве.