Трамп не теряет оптимизма

10:16 893

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну.

«Я недоволен всей этой ситуацией. Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», - сказал Трамп.

Президент США также добавил, что главы европейских государств в понедельник и вторник по отдельности посетят Вашингтон для переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен созвониться с российским президентом Владимиром Путиным. 

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 259
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5991
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4939
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1428
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 895
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1464
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6273
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9582
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8863
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4770
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5181

