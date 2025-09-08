Трамп не теряет оптимизма

«Я недоволен всей этой ситуацией. Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», - сказал Трамп.

Президент США также добавил, что главы европейских государств в понедельник и вторник по отдельности посетят Вашингтон для переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен созвониться с российским президентом Владимиром Путиным.