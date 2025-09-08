USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Экс-кандидат в президенты США осталась без полицейской защиты

10:27 718

Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать охрану бывшему вице-президенту и экс-кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис после волны общественного недовольства. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Согласно ее данным, полицейских сняли с этого задания 6 сентября. Los Angeles Times 5 сентября сообщила, что безопасность Камалы Харрис временно поручена как минимум 12 сотрудникам полиции Лос-Анджелеса. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить предоставление ей государственной охраны, ранее обеспечиваемой Секретной службой. Решение вызвало резкую критику как со стороны самой газеты, так и Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса. В организации осудили перераспределение сил, назвав его «безумием» и заявив, что неуместно отвлекать полицейских от охраны жителей города ради бывшего кандидата в президенты, который является мультимиллионером, владеет недвижимостью и может сам позаботиться о своей безопасности.

В конце августа Трамп распорядился лишить Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы США. 

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 262
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5993
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4939
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1432
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 895
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1468
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6274
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9583
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8863
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4771
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5181

ЭТО ВАЖНО

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 262
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5993
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4939
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1432
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 895
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1468
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6274
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9583
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8863
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4771
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться