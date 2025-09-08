Экс-кандидат в президенты США осталась без полицейской защиты

Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать охрану бывшему вице-президенту и экс-кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис после волны общественного недовольства. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.
Согласно ее данным, полицейских сняли с этого задания 6 сентября. Los Angeles Times 5 сентября сообщила, что безопасность Камалы Харрис временно поручена как минимум 12 сотрудникам полиции Лос-Анджелеса. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить предоставление ей государственной охраны, ранее обеспечиваемой Секретной службой. Решение вызвало резкую критику как со стороны самой газеты, так и Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса. В организации осудили перераспределение сил, назвав его «безумием» и заявив, что неуместно отвлекать полицейских от охраны жителей города ради бывшего кандидата в президенты, который является мультимиллионером, владеет недвижимостью и может сам позаботиться о своей безопасности.
В конце августа Трамп распорядился лишить Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы США.