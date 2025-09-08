В Казахстане будет создано Министерство по искусственному интеллекту

Министерство ИИ и цифрового развития будет сформировано в Казахстане, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
Возглавит новое ведомство человек со статусом вице-премьера, уточнил президент.
«Казахстан в течение трех лет должен стать полностью цифровой страной», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Послание к народу президент озвучил в понедельник, 8 сентября. В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Обычно ежегодное послание к народу президент представляет на открытии сессии парламента. Так, предыдущее послание «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» было озвучено 2 сентября 2024 года. В 2025 году сессия также открылась 2 сентября, однако обращение озвучено 8 сентября. В послании глава государства определяет цели и задачи экономической и социальной политики страны.