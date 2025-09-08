Грозное заявление министра обороны Израиля

«Сегодня над Газой разразится мощный ураган, и крыши башен террора задрожат. Это последнее предупреждение убийцам и насильникам ХАМАС — как в Газе, так и в роскошных отелях за границей. Освободите заложников и сложите оружие, иначе Газа будет разрушена, а вы уничтожены», — заявил Кац.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля действует по плану и готовится к расширению операции для решения ситуации в секторе.

Ранее ХАМАС заявил о готовности немедленно вернуться к переговорам о прекращении огня и освобождении удерживаемых заложников.

Заявление последовало после публикации Дональда Трампа в Truth Social, где он сообщил, что Израиль принял его предложение по урегулированию конфликта и призвал ХАМАС согласиться, подчеркнув, что «это последнее предупреждение».