USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Грозное заявление министра обороны Израиля

10:38 913

Израильский министр обороны Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес ХАМАС.

«Сегодня над Газой разразится мощный ураган, и крыши башен террора задрожат. Это последнее предупреждение убийцам и насильникам ХАМАС — как в Газе, так и в роскошных отелях за границей. Освободите заложников и сложите оружие, иначе Газа будет разрушена, а вы уничтожены», — заявил Кац.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля действует по плану и готовится к расширению операции для решения ситуации в секторе.

Ранее ХАМАС заявил о готовности немедленно вернуться к переговорам о прекращении огня и освобождении удерживаемых заложников.

Заявление последовало после публикации Дональда Трампа в Truth Social, где он сообщил, что Израиль принял его предложение по урегулированию конфликта и призвал ХАМАС согласиться, подчеркнув, что «это последнее предупреждение».

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 269
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5993
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4939
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1435
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 896
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1474
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6277
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9585
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8863
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4773
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5181

ЭТО ВАЖНО

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 269
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5993
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4939
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1435
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 896
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1474
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6277
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9585
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8863
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4773
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться