Кадыров разоблачил Трампа

По словам Кадырова, на сегодняшний день Путин представляет собой единственного мирового лидера в полном смысле этого слова, и главы других государств мечтают о встрече с ним.

«Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним [Путиным], используя свое служебное положение», – сказал Кадыров.

15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе прошла в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Глава Белого дома позже говорил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.