Южнокорейский министр летит в США за рабочими

10:49

Глава МИД Республики Корея Чо Хён планирует посетить США, чтобы содействовать возвращению южнокорейских рабочих, задержанных в штате Джорджия по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Министр Чо Хён отправится в США, чтобы завершить административные процедуры, в том числе касающиеся организации чартерного рейса для возвращения задержанных граждан Республики Корея. Он также, как ожидается, проведет консультации для решения визовых проблем», – информирует Yonhap.

По данным агентства, министр отправится в Соединенные Штаты в понедельник.

По информации газеты «Хангёре», Чо Хён намерен провести встречу с госсекретарем Марко Рубио.

Администрация президента Южной Кореи ранее сообщила, что чартерный рейс будет направлен в США с целью вывоза южнокорейских граждан после завершения всех необходимых формальностей. Ожидается, что самолет вылетит в среду. По информации агентства Yonhap, Сеул и Вашингтон продолжают консультации по поводу формы возвращения: будет ли это депортация или добровольный отъезд. На данный момент американские власти предложили задержанным выбор – согласиться на депортацию с последующим пятилетним запретом на въезд или добиваться права остаться через суд.

Инцидент произошел 4 сентября: власти США задержали 457 человек на стройке завода по производству аккумуляторов для электромобилей компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в штате Джорджия. Более 300 из них – граждане Южной Кореи, которых подозревают в нарушении иммиграционных правил.

