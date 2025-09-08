Россия заступилась за каспийских осетров

Росрыболовство надеется на продление запрета на промышленный вылов осетров в Каспийском море до 2026 года. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я думаю, что мы договоримся и запрет будет продлен. Надеюсь, во всяком случае. Мы введение запрета поддерживаем», – сказал Шестаков.

Напомним, в декабре прошлого года Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили на 2025 год запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море.

Ранее агентство Reuters сообщило, что стремительное падение уровня Каспия угрожает нанести катастрофический ущерб популяциям осетровых и каспийских тюленей.