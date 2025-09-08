USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Иран лишился миллионов туристов из Азербайджана

11:14 692

Поток туристов из Азербайджана в Иран сократился на 1,8 миллиона человек.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра по делам культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Ануширван Мохсени Бандпей.

«В 2019 году в страну приехало 9 миллионов 800 тысяч туристов. На следующий год началась пандемия. В результате инцидента против гражданина Азербайджана в посольстве мы потеряли 1 миллион 800 тысяч туристов из Азербайджана», — заявил чиновник.

Напомним, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался через пост охраны, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить атаку.

Судебное разбирательство над нападавшим продолжалось почти два года. По итогам процесса Министерство юстиции Ирана объявило о вынесении Гусейнзаде смертного приговора, который был утвержден Верховным судом и передан на исполнение.

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 281
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки
03:08 5998
Величие Америки выходит Украине боком
Величие Америки выходит Украине боком третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 21:53 4941
Кадыров разоблачил Трампа
Кадыров разоблачил Трампа
10:48 1448
Трамп не теряет оптимизма
Трамп не теряет оптимизма
10:16 897
Сырский о ситуации на фронте
Сырский о ситуации на фронте обновлено 11:37
11:37 1488
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды
29-летняя украинка с ампутированными ногами на показе моды объектив haqqin.az
03:21 6278
В Турции заблокировали соцсети
В Турции заблокировали соцсети видео; обновлено 10:11
10:11 9598
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана
Исторический шанс Азербайджана и Туркменистана наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 18:30 8864
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
В ожидании «Формулы-1» в Баку: более 12 000 туристов, 20 000 мест на трибунах и усилия нескольких тысяч азербайджанцев
7 сентября 2025, 23:28 4774
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана
Мы предпочли бы взятки Гани пулям Талибана наш репортаж из Страны, которой нет
7 сентября 2025, 15:37 5182

