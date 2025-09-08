Иран лишился миллионов туристов из Азербайджана

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра по делам культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Ануширван Мохсени Бандпей.

Поток туристов из Азербайджана в Иран сократился на 1,8 миллиона человек.

«В 2019 году в страну приехало 9 миллионов 800 тысяч туристов. На следующий год началась пандемия. В результате инцидента против гражданина Азербайджана в посольстве мы потеряли 1 миллион 800 тысяч туристов из Азербайджана», — заявил чиновник.

Напомним, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января 2023 года в 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался через пост охраны, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова, которые пытались предотвратить атаку.

Судебное разбирательство над нападавшим продолжалось почти два года. По итогам процесса Министерство юстиции Ирана объявило о вынесении Гусейнзаде смертного приговора, который был утвержден Верховным судом и передан на исполнение.