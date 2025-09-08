USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Без китайцев Россия не смогла бы запускать «Шахедов»

Москва резко нарастила выпуск беспилотников типа «Шахед», однако значительная часть производства зависит от китайских деталей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россия активно расширяет производство дальнобойных ударных беспилотников при поддержке Китая. В частности, значительно увеличены объемы выпуска дронов типа «Шахед», включая российские версии, «Герань», модификации с китайскими компонентами под названием «Гарпия», а также имитаторы-ловушки «Гербер».

Ключевым центром сборки этих БПЛА остается особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане. Кроме того, Россия развернула новое производство «Шахедов» на Ижевском электромеханическом заводе, где уже налажен выпуск дронов типа «Гарпия».

Аналитики ISW отмечают, что в последние месяцы Москва значительно увеличила инвестиции в развитие производственных мощностей «Алабуги». Здесь модернизируют инфраструктуру и расширяют рабочую силу за счет привлечения женщин, несовершеннолетних и иностранных специалистов.

В институте подчеркивают, что зависимость России от Китая в производстве беспилотников продолжает расти. Без китайских комплектующих Москва не смогла бы поддерживать текущие объемы выпуска дронов, отмечают эксперты.

Расследование украинской OSINT-группы Frontelligence Insight выявило, что только завод в «Алабуге» нуждается минимум в 41 типе китайских деталей. Среди них – двигатели, аккумуляторы, антенны, радиостанции, углеродное волокно, карбюраторы, а также электронные и механические компоненты.

Эксперты подчеркивают, что большая часть дронов, которые Россия позиционирует как продукцию «собственного производства», на самом деле лишь собирается внутри страны, тогда как большинство комплектующих импортируется из Китая. Для ускорения поставок необходимых материалов в «Алабуге» создан специальный логистический центр, принимающий грузовые поезда напрямую из Китая, что значительно сокращает сроки доставки комплектующих для ударных беспилотников.

