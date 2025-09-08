Советник посольства США на месте крушения самолета AZAL

Советник по экономическим вопросам посольства США в Азербайджане Эшли Тауэрс посетила место крушения самолета AZAL в Актау.
Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Азербайджане в Facebook.
«Мы завершили казахстанский этап визита бизнес-делегации США в Средний коридор. Перед выездом из Актау исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натиг Бахышов и советник по экономическим вопросам посольства США в Азербайджане Эшли Тауэрс посетили место крушения пассажирского самолета AZAL. Там мы почтили память гражданских лиц, погибших в этой трагедии. Обломки самолета до сих пор разбросаны по территории, и эта картина остается печальным напоминанием о потерянных жизнях», — говорится в сообщении дипмиссии.