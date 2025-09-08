USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима

11:31

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего генерального директора ООО SOCAR-AQŞ Рамина Исаева, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, суд под председательством Вугара Гулиева приговорил Исаева к 14 годам строгого режима с конфискацией имущества.

Рамин Исаев обвиняется в присвоении 54 миллионов манатов. В отношении него были выдвинуты обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог).

Исаев был освобожден от должности исполнительного директора компании в 2020 году. Некоторое время он работал советником в Государственной налоговой службе, после чего переехал в Турцию, где в 2022 году получил гражданство под именем Рамин Али Хакан.

Летом 2023 года во время пребывания в Азербайджане Исаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и обвинен в присвоении кредита на 16 миллионов манатов, полученного в 2012–2014 годах от Международного банка Азербайджана на возглавляемую им компанию, связанную с Baghlan Group.

В ходе следствия были выявлены и другие подробности и эпизоды деятельности Исаева. Ущерб, причиненный в результате действий Исаева, оценивается в 54 миллиона манатов, что в четыре раза больше первоначальной оценки.

