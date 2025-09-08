Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти

Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме в понедельник возросло до шести человек, сообщает агентство AP. Агентство поделилось обстоятельствами инцидента. Согласно ее данным, нападавшие открыли огонь по людям, ожидавшим на автобусной остановке. Кадры с места событий показали, как десятки человек в панике убегали от остановки на оживленном перекрестке в утренний час пик. Медики, прибывшие на место, описали обстановку как хаотичную: повсюду были осколки стекла, раненые лежали без сознания на проезжей части и тротуаре рядом с остановкой. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы различные ранения получили 20 человек, а нападавшие были нейтрализованы на месте военнослужащим Армии обороны Израиля.

*** 13:06



Число погибших в результате инцидента со стрельбой на севере Иерусалима возросло до пяти, сообщила израильская национальная служба скорой помощи. Ранее медики сообщали о четырех погибших – это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, чья смерть была констатирована на месте происшествия. Еще одна женщина позже умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Согласно информации The Times of Israel, число пострадавших выросло до 20 человек, из них пятеро находятся в критической ситуации, еще семь человек – в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/WvcJFBTTbX — Newsfeed (@Newsfeed883920) September 8, 2025

*** 12:12



Не менее четырех человек погибли при нападении вооруженных людей на автобус в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ. Согласно информации, еще пять пострадавших в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом состоянии. NewsRu Israel пишет, что двое нападавших были ликвидированы военнослужащим Армии обороны Израиля, оказавшимся на месте происшествия. Кроме того, на месте инцидента обнаружен подозрительный предмет, его проверяют на наличие взрывчатых веществ.