В Казахстане ждут Алиева

Об этом Токаев сообщил, выступая в понедельник с ежегодным посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

«В конце года состоятся мои официальные визиты в Россию и Узбекистан. Также готовятся визиты в Астану руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских и африканских стран», — отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, что текущий год выдался насыщенным памятными датами и затронул вопросы международной повестки.

«Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы. Худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа», — сказал он.