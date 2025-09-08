В Казахстане ждут Алиева

USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане готовится визит президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Токаев сообщил, выступая в понедельник с ежегодным посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

«В конце года состоятся мои официальные визиты в Россию и Узбекистан. Также готовятся визиты в Астану руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана. Запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских и африканских стран», — отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, что текущий год выдался насыщенным памятными датами и затронул вопросы международной повестки.

«Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы. Худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа», — сказал он.

