USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?

12:13 3454

Новый фигурант появился в деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, им оказался гражданин России, родившийся в Баку. 

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих Министерства обороны РФ - Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова - путем приведения в действие взрывного устройства неустановленного типа, в результате взрыва которого наступила смерть указанных лиц. По подозрению в совершении преступления задержан Роберт Сафарян», - сказано в материалах дела. Там отмечается, что мужчина родился в Баку, но в настоящий момент имеет российское гражданство.

Утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрывное устройство, как выяснило следствие, было прикреплено к электросамокату, припаркованному возле подъезда. Бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрывного устройства была оценена примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По делу об убийстве генерала арестованы Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев. Все трое обвиняются по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3038
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 536
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4901
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5636
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5671
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2018
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3197
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3071
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3455
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2642
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3138

ЭТО ВАЖНО

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3038
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 536
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4901
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5636
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5671
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2018
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3197
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3071
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3455
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2642
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться