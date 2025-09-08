Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?

Новый фигурант появился в деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, им оказался гражданин России, родившийся в Баку.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих Министерства обороны РФ - Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова - путем приведения в действие взрывного устройства неустановленного типа, в результате взрыва которого наступила смерть указанных лиц. По подозрению в совершении преступления задержан Роберт Сафарян», - сказано в материалах дела. Там отмечается, что мужчина родился в Баку, но в настоящий момент имеет российское гражданство.

Утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрывное устройство, как выяснило следствие, было прикреплено к электросамокату, припаркованному возле подъезда. Бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрывного устройства была оценена примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По делу об убийстве генерала арестованы Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев. Все трое обвиняются по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).