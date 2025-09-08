USD 1.7000
Сборная Азербайджана осталась без тренера

12:16 3071

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш отправлен в отставку.

Об этом сказал генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев.

«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по обоюдному согласию. На завтрашний матч команду выведет Айхан Аббасов», - заявил Фараджуллаев.

Напомним, Аббасов является главным тренером молодежной сборной. Португальский специалист на посту сборной не сумел одержать ни одной победы. После позорного поражения от Исландии критика в адрес Сантуша резко усилилась.

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3038
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 536
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4901
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5636
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5671
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2018
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3197
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3072
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3455
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2643
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3138
