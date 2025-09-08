Сборная Азербайджана осталась без тренера

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш отправлен в отставку.
Об этом сказал генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев.
«Сегодня Исполком АФФА расторг контракт с Фернанду Сантушем по обоюдному согласию. На завтрашний матч команду выведет Айхан Аббасов», - заявил Фараджуллаев.
Напомним, Аббасов является главным тренером молодежной сборной. Португальский специалист на посту сборной не сумел одержать ни одной победы. После позорного поражения от Исландии критика в адрес Сантуша резко усилилась.