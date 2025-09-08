USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Россия обновляет теневой флот, несмотря на черные списки

12:27 841

Российский теневой флот нефтетанкеров значительно расширился после введения западных санкций против Москвы в ответ на развязывание войны на территории Украины. Об этом заявил главный экономист крупного трейдера Trafigura Саад Рахим, сообщает Reuters.

«С ростом санкций и ограничений размер [теневого флота] стал еще больше», – отметил Рахим в ходе выступления на конференции APPEC 2025.

Он отметил, что эта флотилия имеет решающее значение для продолжения поставок российской нефти зарубежным покупателям, несмотря на санкционные меры, призванные сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Главный экономист добавил, что Россия продолжает обновлять танкерный флот, заменяя суда, оказавшиеся под санкциями. Это позволяет сохранять стабильные объемы поставок нефти за рубеж, указал он.

В мае Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России, включив в него 189 судов из третьих стран, задействованных в перевозке российской нефти и входящих в состав так называемого теневого флота.

В рамках 18-го пакета, вступившего в силу 3 сентября, ЕС также понизил ценовой потолок на российскую нефть — с $60 до $47,6 за баррель. Сейчас готовится 19-й санкционный пакет, который, как ожидается, затронет порты, обслуживающие теневой флот.

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3041
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 539
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4903
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5639
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5671
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2019
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3199
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3074
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3457
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2646
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3138

ЭТО ВАЖНО

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3041
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 539
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4903
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5639
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5671
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2019
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3199
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3074
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3457
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2646
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться