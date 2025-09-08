Россия обновляет теневой флот, несмотря на черные списки

Российский теневой флот нефтетанкеров значительно расширился после введения западных санкций против Москвы в ответ на развязывание войны на территории Украины. Об этом заявил главный экономист крупного трейдера Trafigura Саад Рахим, сообщает Reuters.

«С ростом санкций и ограничений размер [теневого флота] стал еще больше», – отметил Рахим в ходе выступления на конференции APPEC 2025.

Он отметил, что эта флотилия имеет решающее значение для продолжения поставок российской нефти зарубежным покупателям, несмотря на санкционные меры, призванные сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Главный экономист добавил, что Россия продолжает обновлять танкерный флот, заменяя суда, оказавшиеся под санкциями. Это позволяет сохранять стабильные объемы поставок нефти за рубеж, указал он.

В мае Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России, включив в него 189 судов из третьих стран, задействованных в перевозке российской нефти и входящих в состав так называемого теневого флота.

В рамках 18-го пакета, вступившего в силу 3 сентября, ЕС также понизил ценовой потолок на российскую нефть — с $60 до $47,6 за баррель. Сейчас готовится 19-й санкционный пакет, который, как ожидается, затронет порты, обслуживающие теневой флот.