Как подготовить ребенка психологически к школе

Первый класс — не только про новые тетрадки и букеты. Это серьезное испытание для психики ребенка. Как помочь ему адаптироваться, что должен уметь будущий школьник и каких ошибок важно избегать родителям? На эти и другие вопросы отвечает психолог Республиканской психиатрической больницы Илаха Дадашева. — Илаха ханум, с какими эмоциями — волнением, страхом или радостью ребенок чаще всего идет в первый класс? — Все эти эмоции абсолютно нормальны. Волнение связано с новой обстановкой и знакомством с одноклассниками. Страх часто вызван разлукой с родителями и тревогой перед трудностями. В то же время радость — это интерес к учебе, желание завести друзей и ощущение себя «взрослым». Основной задачей родителей и учителей является помочь ребенку сбалансировать этот коктейль чувств и полюбить школу.

— Какой социальный опыт самый важный для будущего школьника? — С психологической точки зрения перед поступлением в школу ребенку очень важно получить определенный социальный опыт. Его можно разделить на три ключевых блока. Первое — это навыки общения в группе, т.е. умение играть с другими детьми, делиться игрушками, соблюдать правила. Это основа, которая закладывается в детском саду или на игровых площадках. Второе – это управление своими эмоциями. Ребенок должен учиться учитывать чувства других, ждать своей очереди, не перебивать и не реагировать агрессивно в конфликтных ситуациях. Эти нормы проще всего прививать через правила, установленные дома. И наконец, третье – это бытовые навыки самостоятельности. Умение самому одеваться, собирать портфель и смело обращаться за помощью к учителю. Это напрямую влияет на комфорт и уверенность ребенка в школе. — А если сравнивать его успехи с успехами других детей, то насколько это мотивирует ребенка? — Чаще всего это не дает желаемого результата, поскольку сравнение со сверстниками снижает его мотивацию и самооценку. Ребенок чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, и теряет интерес к учебе и общению. Конечно, некоторым детям свойственен соревновательный дух, но это скорее исключение. Психологически корректный подход — сравнивать ребенка только с ним самим. Например: «В прошлом месяце ты с трудом читал слоги, а теперь уже целые слова!» Это фокусирует на собственном развитии и формирует здоровую мотивацию. — Что делать, если ребенок легко отвлекается на уроках? — В таких случаях нужен системный подход. Важно учитывать ресурс внимания вашего ребенка. Делите большие задания на короткие «спринты» по 5-10 минут с небольшими перерывами. Детям интересны интерактивные уроки. Наглядные материалы, карточки, короткие видео и групповые работы помогают удержать интерес. Обязательно нужно хвалить и поддерживать ребенка. Например, вместо критики замечайте моменты сосредоточенности: «Ты сегодня так хорошо сконцентрировался на задаче!» Это укрепляет уверенность ребенка в себе. Помимо этого, нужно создать четкий режим дня. Мозг ребенка должен привыкнуть к графику: «сейчас время заниматься, а теперь — играть». Кроме того, такие познавательные игры, как «Найди отличия», «Запомни и назови», головоломки и памятки могут служить отличной тренировкой для внимания ребенка.