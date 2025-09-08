USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Как подготовить ребенка психологически к школе

советы психолога о социальном опыте и адаптации
12:33 441

Первый класс — не только про новые тетрадки и букеты. Это серьезное испытание для психики ребенка. Как помочь ему адаптироваться, что должен уметь будущий школьник и каких ошибок важно избегать родителям?

На эти и другие вопросы отвечает психолог Республиканской психиатрической больницы Илаха Дадашева.

— Илаха ханум, с какими эмоциями — волнением, страхом или радостью ребенок чаще всего идет в первый класс?

— Все эти эмоции абсолютно нормальны. Волнение связано с новой обстановкой и знакомством с одноклассниками. Страх часто вызван разлукой с родителями и тревогой перед трудностями. В то же время радость — это интерес к учебе, желание завести друзей и ощущение себя «взрослым». Основной задачей родителей и учителей является помочь ребенку сбалансировать этот коктейль чувств и полюбить школу.

— Какой социальный опыт самый важный для будущего школьника?

— С психологической точки зрения перед поступлением в школу ребенку очень важно получить определенный социальный опыт. Его можно разделить на три ключевых блока. Первое — это навыки общения в группе, т.е. умение играть с другими детьми, делиться игрушками, соблюдать правила. Это основа, которая закладывается в детском саду или на игровых площадках.

Второе – это управление своими эмоциями. Ребенок должен учиться учитывать чувства других, ждать своей очереди, не перебивать и не реагировать агрессивно в конфликтных ситуациях. Эти нормы проще всего прививать через правила, установленные дома.

И наконец, третье – это бытовые навыки самостоятельности. Умение самому одеваться, собирать портфель и смело обращаться за помощью к учителю. Это напрямую влияет на комфорт и уверенность ребенка в школе.

— А если сравнивать его успехи с успехами других детей, то насколько это мотивирует ребенка?

— Чаще всего это не дает желаемого результата, поскольку сравнение со сверстниками снижает его мотивацию и самооценку. Ребенок чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, и теряет интерес к учебе и общению. Конечно, некоторым детям свойственен соревновательный дух, но это скорее исключение. Психологически корректный подход — сравнивать ребенка только с ним самим. Например: «В прошлом месяце ты с трудом читал слоги, а теперь уже целые слова!» Это фокусирует на собственном развитии и формирует здоровую мотивацию.

— Что делать, если ребенок легко отвлекается на уроках?

— В таких случаях нужен системный подход. Важно учитывать ресурс внимания вашего ребенка. Делите большие задания на короткие «спринты» по 5-10 минут с небольшими перерывами. Детям интересны интерактивные уроки. Наглядные материалы, карточки, короткие видео и групповые работы помогают удержать интерес. Обязательно нужно хвалить и поддерживать ребенка. Например, вместо критики замечайте моменты сосредоточенности: «Ты сегодня так хорошо сконцентрировался на задаче!» Это укрепляет уверенность ребенка в себе. Помимо этого, нужно создать четкий режим дня. Мозг ребенка должен привыкнуть к графику: «сейчас время заниматься, а теперь — играть». Кроме того, такие познавательные игры, как «Найди отличия», «Запомни и назови», головоломки и памятки могут служить отличной тренировкой для внимания ребенка.

— Обычно у родителей бывают завышенные ожидания. Насколько это может подействовать на психику ребенка?

— Разумеется, что у излишней родительской требовательности есть последствия. Дело в том, что, стремясь соответствовать высоким стандартам, ребенок живет с мыслью «я недостаточно хорош». Это вызывает хронический стресс, страх и «убивает» мотивацию. Ожидания родителей должны быть реалистичными. Вместо давления «ты должен это уметь» лучше сказать: «Я верю в твои силы, и я всегда рядом, чтобы тебе помочь». Такой подход защищает психику ребенка и по-настоящему его мотивирует.

— Как помочь ребенку, который не может самостоятельно делать уроки?

— Тут нужен принцип постепенного обучения. На чем он основан? В начале мы даем четкие инструкции и оказываем ребенку небольшую помощь. Затем, постепенно уменьшая уровень своего участия, создаем условия для самостоятельной работы ребенка. Такой подход укрепляет у ребенка чувство ответственности и уверенности в себе. Параллельно с этим создаем мотивирующую среду. Для этого рекомендуется использовать положительное подкрепление типа «Ты здорово справился с этим примером! Берись за следующий», что дает ребенку веру в свои силы, предоставить ему выбор.

Другой практичный метод — предоставить ему выбор. Нужно предлагать ему две-три альтернативы, например, «С какого предмета ты хочешь начать задание?» Такой подход развивает у ребенка самостоятельность и ответственность за свой выбор.

Самое главное - детей нужно хвалить за старания, проявленные в процессе обучения. Ребенок должен почувствовать, что родители ценят их усилия. В таком случае рано или поздно будет достигнут желаемый результат.

