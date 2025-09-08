В Баку микроавтобус попал в ДТП: 19 пострадавших

В результате аварии пострадали три человека.

Позднее в TƏBİB уточнили, что в отделение скорой медицинской помощи Сабунчинского медицинского центра были доставлены 19 пострадавших — 18 женщин и один мужчина. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

По информации медиков, 12 человек, состояние которых оценивается как удовлетворительное, отпущены домой для амбулаторного лечения. В настоящее время в медицинском учреждении продолжается обследование и лечение еще семи человек, состояние которых врачи оценивают как средней тяжести.

По факту ДТП проводится расследование.