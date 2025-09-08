Ереван передумал?

МИД Армении не располагает информацией о точных сроках и месте проведения министерской встречи в формате «3+3», сообщают армянские СМИ.

Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян в интервью IRNA заявил, что следующая встреча в формате «3+3» может состояться в Ереване или Баку.

«Армения готова принять у себя очередную министерскую встречу в формате «3+3», о чем заявляла еще в 2024 году (в Стамбуле). С аналогичным заявлением выступил и Азербайджан», – заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении отметили, что для определения сроков и места встречи должны быть проведены обсуждения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что третья министерская встреча формата «3+3» по Южному Кавказу готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Ереване.