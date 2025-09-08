Денег все меньше, а воевать хочется

Как отмечает издание, российская военная экономика демонстрирует признаки нарастающего напряжения. В первые годы войны Москве удавалось удерживать ситуацию под контролем – стабильные цены на нефть и газ вкупе с масштабными военными расходами поддерживали зарплаты и потребительский спрос. Однако теперь, на фоне замедления экономического роста, укрепления рубля, снижения цен на сырье и роста затрат на армию, власти вынуждены идти на все более трудные шаги.

Издание приводит данные Минфина России, согласно которым с января по август доходы от энергосектора сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. FT полагает, что рост ВВП к концу текущего года замедлится до 1,4% против 4,3% в прошлом году и, вероятно, не превысит 2% в ближайшие три года. Центробанк, в свою очередь, предупреждает: в неблагоприятном сценарии страну может ожидать серьезная рецессия.

«Более трех лет после начала войны Россия не демонстрирует никаких признаков желания отказаться от военной экономики. Наоборот, поездка Путина в Китай лишь продемонстрировала альтернативные внешнеполитические партнерства, которые Кремль продолжает развивать в условиях длительной войны», – говорится в статье.

Экономисты отмечают, что внутренние ограничения текущей экономической ситуации становятся все более ощутимыми – и их невозможно снять лишь за счет новых торговых соглашений. Базовые доходы от экспорта нефти и газа остаются на низком уровне, а бюджетный дефицит, по прогнозам, к концу года окажется значительно выше запланированного. Как сообщили в Кремле, министр финансов Антон Силуанов недавно доложил президенту Путину, что правительство изыскивает «финансовые ресурсы» для выполнения всех обязательств.

Издание указывает, что умеренное сокращение расходов в бюджете может затронуть невоенные инфраструктурные проекты и субсидии для непрофильных сфер – таких, как футбольные клубы или убыточные санатории.

По оценкам экспертов, при определенных мерах Россия сможет высвободить до 2 трлн рублей (около $2,5 млрд). Оставшуюся часть дефицита, как считают экономисты, удастся покрыть за счет заимствований – их обслуживание стало менее обременительным после того, как в июне Центробанк начал снижать ключевую ставку с рекордных 21% до 18%. Среди проблем, накапливавшихся с 2022 года, аналитики также называют острую нехватку рабочей силы, сложности с трансграничными расчетами из-за санкций, а также устойчиво высокий уровень инфляции.

«Несмотря на растущее давление, российские власти придерживаются подхода времен Иосифа Сталина «все для фронта, все для победы», и с начала полномасштабного вторжения военные расходы в номинальном выражении почти удвоились», – пишет издание.

FT также подчеркивает, что усиливающееся давление со стороны дефицита осложняет подготовку бюджета на 2026 год, который должен быть представлен в середине сентября. Издание напоминает: по словам российского президента Владимира Путина, в первой половине 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 4,9 трлн рублей (около $61 млрд), что составляет около 2,2% ВВП – при изначально заложенном уровне в 0,5%.