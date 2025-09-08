Денег все меньше, а воевать хочется

Кремлю предстоит принять непростые бюджетные решения на 2026 год на фоне усиливающейся нагрузки на военную экономику России, сообщает Financial Times (FT).
Как отмечает издание, российская военная экономика демонстрирует признаки нарастающего напряжения. В первые годы войны Москве удавалось удерживать ситуацию под контролем – стабильные цены на нефть и газ вкупе с масштабными военными расходами поддерживали зарплаты и потребительский спрос. Однако теперь, на фоне замедления экономического роста, укрепления рубля, снижения цен на сырье и роста затрат на армию, власти вынуждены идти на все более трудные шаги.
Издание приводит данные Минфина России, согласно которым с января по август доходы от энергосектора сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. FT полагает, что рост ВВП к концу текущего года замедлится до 1,4% против 4,3% в прошлом году и, вероятно, не превысит 2% в ближайшие три года. Центробанк, в свою очередь, предупреждает: в неблагоприятном сценарии страну может ожидать серьезная рецессия.
«Более трех лет после начала войны Россия не демонстрирует никаких признаков желания отказаться от военной экономики. Наоборот, поездка Путина в Китай лишь продемонстрировала альтернативные внешнеполитические партнерства, которые Кремль продолжает развивать в условиях длительной войны», – говорится в статье.
Экономисты отмечают, что внутренние ограничения текущей экономической ситуации становятся все более ощутимыми – и их невозможно снять лишь за счет новых торговых соглашений. Базовые доходы от экспорта нефти и газа остаются на низком уровне, а бюджетный дефицит, по прогнозам, к концу года окажется значительно выше запланированного. Как сообщили в Кремле, министр финансов Антон Силуанов недавно доложил президенту Путину, что правительство изыскивает «финансовые ресурсы» для выполнения всех обязательств.
Издание указывает, что умеренное сокращение расходов в бюджете может затронуть невоенные инфраструктурные проекты и субсидии для непрофильных сфер – таких, как футбольные клубы или убыточные санатории.
По оценкам экспертов, при определенных мерах Россия сможет высвободить до 2 трлн рублей (около $2,5 млрд). Оставшуюся часть дефицита, как считают экономисты, удастся покрыть за счет заимствований – их обслуживание стало менее обременительным после того, как в июне Центробанк начал снижать ключевую ставку с рекордных 21% до 18%. Среди проблем, накапливавшихся с 2022 года, аналитики также называют острую нехватку рабочей силы, сложности с трансграничными расчетами из-за санкций, а также устойчиво высокий уровень инфляции.
«Несмотря на растущее давление, российские власти придерживаются подхода времен Иосифа Сталина «все для фронта, все для победы», и с начала полномасштабного вторжения военные расходы в номинальном выражении почти удвоились», – пишет издание.
FT также подчеркивает, что усиливающееся давление со стороны дефицита осложняет подготовку бюджета на 2026 год, который должен быть представлен в середине сентября. Издание напоминает: по словам российского президента Владимира Путина, в первой половине 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 4,9 трлн рублей (около $61 млрд), что составляет около 2,2% ВВП – при изначально заложенном уровне в 0,5%.