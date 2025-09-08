Мадуро объявил о масштабной мобилизации

Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Телеканал Venezolana de Televisión отмечает, что в новейшей истории Венесуэлы это одна из самых масштабных кампаний по мобилизации военных для охраны госграниц. Развертывание войск происходит на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы и США.

В конце июля Вашингтон обвинил венесуэльского президента в том, что он возглавляет группировку «Картель солнц» (Cartel de Los Soles) и наживается на «разрушении американских жизней и дестабилизации полушария». После этого Штаты отправили к берегам Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркоторговлей. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что военные США убили 11 венесуэльских «наркотеррористов» в международных водах.

За информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в США обещают до $50 млн. В ответ на эти меры Штатов Мадуро объявил, что на заводах и других предприятиях страны будут размещены 4,5 млн ополченцев. Он пообещал, что «ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы».