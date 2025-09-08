USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Мадуро объявил о масштабной мобилизации

13:05 1014

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.

Телеканал Venezolana de Televisión отмечает, что в новейшей истории Венесуэлы это одна из самых масштабных кампаний по мобилизации военных для охраны госграниц. Развертывание войск происходит на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы и США.

В конце июля Вашингтон обвинил венесуэльского президента в том, что он возглавляет группировку «Картель солнц» (Cartel de Los Soles) и наживается на «разрушении американских жизней и дестабилизации полушария». После этого Штаты отправили к берегам Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркоторговлей. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что военные США убили 11 венесуэльских «наркотеррористов» в международных водах.

За информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в США обещают до $50 млн. В ответ на эти меры Штатов Мадуро объявил, что на заводах и других предприятиях страны будут размещены 4,5 млн ополченцев. Он пообещал, что «ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы».

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3051
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 555
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4910
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5647
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5672
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2030
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3213
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3084
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3469
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2660
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3144

ЭТО ВАЖНО

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3051
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 555
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4910
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5647
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5672
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2030
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3213
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3084
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3469
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2660
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3144
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться