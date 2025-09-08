USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

«Лукойл» и «Роснефть» под ударом

13:28 1246

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против банковского сектора и энергетики в рамках разрабатываемого 19-го пакета ограничений против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, ЕС обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских банков и энергетических компаний. В рамках 19-го пакета также рассматриваются меры против российской системы платежей и банковских карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, ЕС планирует расширить черные списки, включив в них суда, связанные с Россией, ввести ограничения для нефтетрейдеров из третьих стран, запретить повторное страхование подсанкционных танкеров и усилить ограничения в отношении российских нефтяных компаний. В частности, в перечне фигурируют «Роснефть» и «Лукойл».

Евросоюз также намерен ввести запрет на экспорт ряда товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, а также наложить торговые ограничения на компании, включая фирмы из Китая, поставляющие такие материалы. По словам источников агентства, ЕС впервые планирует применить механизм борьбы с обходом санкций, направленный на Казахстан, который экспортирует в Россию промышленное оборудование, пригодное для производства вооружений.

Дополнительные ограничения могут затронуть визовые режимы, порты, принимающие подсанкционные суда, а также сервисы, связанные с технологиями искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

По информации Bloomberg, Евросоюз рассчитывает координировать часть этих мер с США. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3053
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 558
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4911
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5649
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5672
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2031
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3215
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3085
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3470
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2663
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3144

