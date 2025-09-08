«Лукойл» и «Роснефть» под ударом

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против банковского сектора и энергетики в рамках разрабатываемого 19-го пакета ограничений против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, ЕС обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских банков и энергетических компаний. В рамках 19-го пакета также рассматриваются меры против российской системы платежей и банковских карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, ЕС планирует расширить черные списки, включив в них суда, связанные с Россией, ввести ограничения для нефтетрейдеров из третьих стран, запретить повторное страхование подсанкционных танкеров и усилить ограничения в отношении российских нефтяных компаний. В частности, в перечне фигурируют «Роснефть» и «Лукойл».

Евросоюз также намерен ввести запрет на экспорт ряда товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, а также наложить торговые ограничения на компании, включая фирмы из Китая, поставляющие такие материалы. По словам источников агентства, ЕС впервые планирует применить механизм борьбы с обходом санкций, направленный на Казахстан, который экспортирует в Россию промышленное оборудование, пригодное для производства вооружений.

Дополнительные ограничения могут затронуть визовые режимы, порты, принимающие подсанкционные суда, а также сервисы, связанные с технологиями искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

По информации Bloomberg, Евросоюз рассчитывает координировать часть этих мер с США. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.