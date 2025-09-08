Арестовали и Ильясова

Учредитель частных туристических агентств JOY TOUR и JOY TRAVEL Рашад Ильясов арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в Генпрокуратуре, такое решение принял суд по ходатайству следствия.

По данным прокуратуры Хатаинского района, Ильясов, используя свое служебное положение, обманул более 20 клиентов, обратившихся с целью приобретения турпакетов и авиабилетов, присвоил их деньги и потратил на личные нужды.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

В рамках предварительного следствия назначена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности компаний JOY TOUR и JOY TRAVEL. Ее проведет Палата аудиторов Азербайджана для определения суммы ущерба и установления всех причастных к правонарушениям лиц. По итогам проверки будет обеспечено привлечение к ответственности всех участников преступления.