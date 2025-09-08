USD 1.7000
Уроженец Азербайджана покинул пост тренера сборной Казахстана

13:57

Главный тренер сборной Казахстана, уроженец Азербайджана Али Алиев подал в отставку после поражения команды от Бельгии в отборочном матче чемпионата мира 2026 года, сообщает Sports.kz.

«Поражение — это моя вина. Я его полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезде», — заявил Алиев.

Сборная Казахстана 7 сентября в отборочном матче к ЧМ-2026 потерпела разгромное поражение от Бельгии в Брюсселе со счетом 0:6. Под руководством Алиева команда провела пять матчей в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, выиграв лишь один – против Лихтенштейна (2:0) и уступив в остальных четырех встречах.

Алиев, которому 44 года, возглавил сборную Казахстана в январе, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова. До этого он работал с клубами «Ордабасы», «Кызылжар» (с которым вышел в высшую лигу), карагандинским «Шахтером» и «Женисом».

