Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Нетаньяху потребовал от Кабмина следить за языком

14:17 329

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал членов правительства воздержаться от публичных комментариев о военной операции в секторе Газа, носящей название «Колесница Гидеона». Об этом сообщает новостной сайт «Кан-11» со ссылкой на источники в Кабмине.

«Не высказывайтесь о военной операции в секторе Газа, это вредит делу», – заявил Нетаньяху.

В частности, он попросил министров не распространяться о ходе операции в соцсети X и других платформах.

Нетаньяху также распорядился, чтобы любые заявления об операции в секторе Газа согласовывались исключительно с пресс-службой премьер-министра.

Тем временем 7 сентября стало известно, что Армия обороны Израиля готовится к возможному наступлению на Газу. Бойцы регулярных частей направлены на отдых и в учебные лагеря, после чего вернутся к тренировкам в северной части сектора. По данным источников в армии, операция по взятию города может начаться через несколько недель с участием восстановленных подразделений.

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3058
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 567
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4916
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5659
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5673
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2035
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3223
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3087
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3478
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2666
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3146

