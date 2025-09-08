Нетаньяху потребовал от Кабмина следить за языком

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал членов правительства воздержаться от публичных комментариев о военной операции в секторе Газа, носящей название «Колесница Гидеона». Об этом сообщает новостной сайт «Кан-11» со ссылкой на источники в Кабмине.
«Не высказывайтесь о военной операции в секторе Газа, это вредит делу», – заявил Нетаньяху.
В частности, он попросил министров не распространяться о ходе операции в соцсети X и других платформах.
Нетаньяху также распорядился, чтобы любые заявления об операции в секторе Газа согласовывались исключительно с пресс-службой премьер-министра.
Тем временем 7 сентября стало известно, что Армия обороны Израиля готовится к возможному наступлению на Газу. Бойцы регулярных частей направлены на отдых и в учебные лагеря, после чего вернутся к тренировкам в северной части сектора. По данным источников в армии, операция по взятию города может начаться через несколько недель с участием восстановленных подразделений.