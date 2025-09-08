В Стамбуле горячо: полиция применяет слезоточивый газ

В Сейрантепе, недалеко от стадиона футбольного клуба «Галатасарай», время от времени происходили столкновения между полицией и толпой, которая пыталась прорваться к зданию отделения Республиканской народной партии (РНП). Полиция применила слезоточивый газ против нескольких протестующих.

Ожидается, что назначенный судом временный руководитель стамбульского отделения РНП Гюрсель Текин вскоре прибудет в здание.

На данный момент полицейские, установившие баррикады за зданием, продвигаются к его входу. Временами возникают столкновения между депутатами CHP и полицией, пытающимися помешать продвижению силовиков к зданию.

«Дойче велле» на турецком передает, что депутаты от Республиканской народной партии не позволили судебному приставу вручить решение о назначении временного руководителя стамбульского отделения РНП перед зданием отделения партии. Члены РНП утверждали, что это можно сделать только в Анкаре, поскольку штаб-квартира партии представляет собой ее юридическое лицо.