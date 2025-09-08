USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В Стамбуле горячо: полиция применяет слезоточивый газ

14:19 571

В Сейрантепе, недалеко от стадиона футбольного клуба «Галатасарай», время от времени происходили столкновения между полицией и толпой, которая пыталась прорваться к зданию отделения Республиканской народной партии (РНП). Полиция применила слезоточивый газ против нескольких протестующих.

Ожидается, что назначенный судом временный руководитель стамбульского отделения РНП Гюрсель Текин вскоре прибудет в здание.

На данный момент полицейские, установившие баррикады за зданием, продвигаются к его входу. Временами возникают столкновения между депутатами CHP и полицией, пытающимися помешать продвижению силовиков к зданию.

«Дойче велле» на турецком передает, что депутаты от Республиканской народной партии не позволили судебному приставу вручить решение о назначении временного руководителя стамбульского отделения РНП перед зданием отделения партии. Члены РНП утверждали, что это можно сделать только в Анкаре, поскольку штаб-квартира партии представляет собой ее юридическое лицо. 

В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 3061
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 568
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 4916
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице
Нападение в Измире: убийца скончался в больнице видео; обновлено 13:13
13:13 5659
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 5674
Денег все меньше, а воевать хочется
Денег все меньше, а воевать хочется
13:01 2038
Ереван передумал?
Ереван передумал?
12:50 3225
Сборная Азербайджана осталась без тренера
Сборная Азербайджана осталась без тренера
12:16 3088
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
Сафарян из Баку убил генерала Кириллова?
12:13 3480
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти
Теракт в Иерусалиме: число погибших продолжает расти видео; обновлено 14:29
14:29 2667
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
Рамин Исаев получил 14 лет строгого режима
11:31 3146

ЭТО ВАЖНО

