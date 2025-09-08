USD 1.7000
Министры на открытии AI Academy в Баку

фото
8 сентября

8 сентября в Баку состоялась церемония открытия Академии искусственного интеллекта (AI Academy) – учебного центра, который будет функционировать при поддержке AZCON Holding. Образовательное учреждение создано в соответствии со «Стратегией Азербайджана в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы», утвержденной указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, и нацелено на превращение страны в будущем в ведущий региональный центр образования в области ИИ и реализации инновационных проектов.

Событие это свидетельствует не только о стремлении Азербайджана быть, как говорится, «в тренде», но и о том, что Баку подходит к развитию передовых технологий фундаментально, уделяя особое внимание своевременному формированию кадрового потенциала, способного выполнить роль пионеров развития индустрии цифровых технологий, в частности, ИИ, использование которого расширяется с каждым днем и шаг за шагом определяет ближайшее будущее человечества.

Основная цель создания Академии искусственного интеллекта, в мероприятии по случаю открытия которой приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев, - подготовка высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и ускорение цифровой трансформации в стране.

На церемонии открытия была предоставлена информация о плане деятельности учебного заведения, образовательных программах и поставленных целях по развитию экосистемы искусственного интеллекта. Участники мероприятия ознакомились с созданными здесь условиями, провели обмен мнениями со студентами о подготовке к образовательному процессу, их ожиданиях и планах на будущее.

Учебные программы Академии разработаны в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира, а преподавательский состав сформирован из специалистов с богатым опытом в области искусственного интеллекта и современных технологий.

Интеграция в мировое научное пространство является одним из приоритетных направлений деятельности Академии. С этой целью налажено сотрудничество с ведущими вузами мира в области искусственного интеллекта - Массачусетским технологическим институтом (MIT), Калифорнийским университетом, Университетом Карнеги-Меллона, Гарвардским и Стэнфордским университетами. Профессора и ученые этих престижных университетов будут участвовать в образовательном процессе в Академии в качестве приглашенных лекторов.

Образовательное учреждение в своей деятельности уделяет особое внимание таким направлениям, как научные исследования и разработка инновационных проектов. Обучающиеся здесь молодые люди и специалисты получат возможность работать над стартап-идеями, участвовать в прикладных проектах и использовать международный опыт.

На мероприятии также был представлен прототип большой языковой модели искусственного интеллекта. Прототип создан путем проведения направленного обучения и корректировки на основе 10 миллиардов токенов и 1,2 млн синтетических данных. Проект не только демонстрирует реализуемость потенциала суверенного искусственного интеллекта в Азербайджане, но и считается важной вехой в развитии национальной экосистемы инноваций.

«Создание Академии искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для подготовки нового поколения специалистов в стране, укрепления цифровой экономики и позиций Азербайджана на глобальной арене искусственного интеллекта», — отметил директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров.

Следует отметить, что все образовательные программы Академии реализуются на полной стипендиальной основе. Информация о следующих этапах приема на программы и другие новости будут опубликованы на официальном сайте и в социальных сетях AI Academy.

ЭТО ВАЖНО

