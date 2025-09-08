Американская делегация в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителей Сертифицированной торговой миссии США по Срединниму коридору, находящихся с визитом в стране.

Как сообщили в МИД Азербайджана, во время встречи была отмечена историческая значимость обсуждений и подписанных документов, состоявшихся 8 августа текущего года в Вашингтоне при участии президента Азербайджана, президента США и премьер-министра Армении.

Было подчеркнуто, что эти договорённости способствуют региональному миру и прогрессу, а также открывают широкие перспективы для развития азербайджано-американских отношений.

В этом контексте было обращено внимание на важность проекта, который обеспечит беспрепятственное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Была предоставлена информация о многолетних усилиях Азербайджана по восстановлению и активизации Срединного коридора, подчёркнуто, что эти усилия реализуются через конкретные проекты, такие как железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт и Алятская свободная экономическая зона.

С удовлетворением было отмечено наличие стратегических связей Азербайджана с партнёрскими государствами по восточному побережью Каспийского моря, включая дружественные и братские страны Центральной Азии.

Во время встречи также было подчеркнуто, что Азербайджан на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Отмечено, что на сегодняшний день число стран, получающих природный газ из Азербайджана, достигло 14.

Кроме того, была представлена информация о масштабной работе, проводимой Азербайджаном совместно с партнёрскими странами по развитию возобновляемых энергетических ресурсов и их передаче в Европу. В частности, акцентировано внимание на значимости таких проектов, как строительство подводного кабеля «Черноморская энергетика».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.