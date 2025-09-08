США советуют Европе начать с себя

Европейские страны должны отказаться от российских нефти и газа, если они рассчитывают на ужесточение санкций против России со стороны США. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики США Крис Райт.

Министр подчеркнул, что поступления от экспорта энергоресурсов позволяют России финансировать военные действия.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: «Мы не будем покупать больше российский газ, мы не будем покупать российскую нефть». Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно», – пояснил Райт.

Глава ведомства предложил заменить российские энергоресурсы поставками американского СПГ, бензина и других видов топлива. По словам Райта, это позволило бы Евросоюзу выполнить условия торгового соглашения с США, предусматривающего закупку американских энергоносителей на сумму $750 млрд к концу 2028 года. Он добавил, что с экономической точки зрения такой вариант представляется Вашингтону выгодным и для самой Европы.

Райт отметил, что Европе следует стремиться к сотрудничеству с надежными поставщиками энергии, которые являются союзниками, а не противниками. По его словам, одной из ключевых задач администрации президента Дональда Трампа — как и Евросоюза — остается прекращение российско-украинской войны.

По данным агентства Associated Press, 8 сентября делегация европейских чиновников во главе с координатором ЕС по санкционной политике Дэвидом О'Салливаном планирует визит в Министерство финансов США. Стороны обсудят возможные меры экономического давления на Россию, включая введение новых ограничений.