Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при участии президента США Дональда Трампа, состоявшееся 8 августа в Вашингтоне, стало историческим этапом для региона после десятилетий вражды и вооруженных конфликтов, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью телеканалу I24 News.

Амирбеков подчеркнул, что соглашение является важным шагом на пути нормализации отношений между двумя странами.

«Само парафирование документа — это серьезный прогресс. Это результат конструктивного диалога в двустороннем формате, политической воли обеих сторон и, конечно, поддержки ряда международных партнеров. Особенно высоко мы ценим личный вклад и усилия президента США Дональда Трампа. Если процесс будет продолжен последовательно и решительно, в истории Южного Кавказа может открыться новая страница, основанная на сотрудничестве, стабильности и общем благополучии», — отметил Амирбеков.