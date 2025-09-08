USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»

15:08 1824

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при участии президента США Дональда Трампа, состоявшееся 8 августа в Вашингтоне, стало историческим этапом для региона после десятилетий вражды и вооруженных конфликтов, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью телеканалу I24 News.

Амирбеков подчеркнул, что соглашение является важным шагом на пути нормализации отношений между двумя странами.

«Само парафирование документа — это серьезный прогресс. Это результат конструктивного диалога в двустороннем формате, политической воли обеих сторон и, конечно, поддержки ряда международных партнеров. Особенно высоко мы ценим личный вклад и усилия президента США Дональда Трампа. Если процесс будет продолжен последовательно и решительно, в истории Южного Кавказа может открыться новая страница, основанная на сотрудничестве, стабильности и общем благополучии», — отметил Амирбеков.

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4136
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1095
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1099
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1249
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1825
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1625
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4552
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3322
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6583
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8121
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6084

