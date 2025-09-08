USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Мусави полетел в Египет и пропал

15:14 1602

Бывший иранский дипломат Амир Мусави пропал в аэропорту Египта после того, как прибыл в страну по официальному приглашению. Об этом сообщает издание Al Masalah со ссылкой на источник.

«Мусави получил официальное приглашение от группы египетских исследовательских центров. Ему были отправлены иранский и иракский паспорт, он получил допуск безопасности и визу для въезда в Египет», – заявил собеседник издания, комментируя исчезновение экс-дипломата.

По словам источника, сразу после прибытия в аэропорт Мусави был задержан и допрошен. Последний раз он выходил на связь в социальных сетях незадолго до этого.

Сообщается, что бывший дипломат, ныне работающий политическим аналитиком, должен был приступить к работе в каирском Центре политических и научных исследований аль-Фараби. Программа семинара с его участием включала обсуждение перспектив экономического и технологического сотрудничества между Египтом и Ираном с участием экспертов в стратегических сферах.

Египетские власти пока не сделали никаких официальных заявлений по поводу ситуации с Мусави.

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4139
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1098
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1100
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1253
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1827
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1626
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4554
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3322
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6583
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8122
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6084

Подписаться