Мусави полетел в Египет и пропал

Бывший иранский дипломат Амир Мусави пропал в аэропорту Египта после того, как прибыл в страну по официальному приглашению. Об этом сообщает издание Al Masalah со ссылкой на источник.

«Мусави получил официальное приглашение от группы египетских исследовательских центров. Ему были отправлены иранский и иракский паспорт, он получил допуск безопасности и визу для въезда в Египет», – заявил собеседник издания, комментируя исчезновение экс-дипломата.

По словам источника, сразу после прибытия в аэропорт Мусави был задержан и допрошен. Последний раз он выходил на связь в социальных сетях незадолго до этого.

Сообщается, что бывший дипломат, ныне работающий политическим аналитиком, должен был приступить к работе в каирском Центре политических и научных исследований аль-Фараби. Программа семинара с его участием включала обсуждение перспектив экономического и технологического сотрудничества между Египтом и Ираном с участием экспертов в стратегических сферах.

Египетские власти пока не сделали никаких официальных заявлений по поводу ситуации с Мусави.