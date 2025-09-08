Казахстан может попасть под санкции Евросоюза

Страны Евросоюза рассматривают возможность впервые применить меры за обход своих санкций против Казахстана, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знающих о подготовке нового пакета ограничительных мер.

В черный список также могут быть включены компании из других стран, в частности, Китая, и новые виды продукции, которая может попадать российскому ВПК.

Вторичные санкции и пошлины – один из инструментов, которые ЕС обсуждает вместе с США, говорят источники Bloomberg. По их словам, в блоке надеются скоординировать некоторые из своих новых мер с Вашингтоном. На этой неделе делегация чиновников ЕС отправится туда, чтобы обсудить совместные действия с коллегами из Белого дома. Министр финансов США Скотт Бессент тоже выступил за координацию. «Мы готовы усилить давление на Россию, но нужно, чтобы за нами последовали наши партнеры в Европе», – заявил он в воскресенье NBC.

Казахстан может попасть под такие вторичные меры. В этом случае ЕС запретит поставку в страну определенных видов техники и оборудования, которые, согласно торговым данным блока, по-прежнему в больших объемах перенаправляются в Россию, где используются для производства оружия. После введения западных санкций страны СНГ стали одними из главных центров реэкспорта в Россию запрещенной продукции.

Среди других мер, которые рассматриваются для включения в пакет санкций ЕС, – ограничительные меры против банков и нефтяных компаний, включая отмену некоторых исключений, которые пока действуют для ряда из них, например, «Роснефти». По ней ЕС уже нанес дополнительный удар в июле, когда в рамках 18-го пакета санкций запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и включил в черный список занимавшуюся этим компанию Nayara Energy. Она владеет одним из крупнейших НПЗ Индии, контролируется «Роснефтью» и российским инвестфондом United Capital Partners.

Также рассматривается расширение запрета на экспорт товаров и химикатов, которые могут использоваться в российское военной промышленности, и торговых ограничений в отношении иностранных компаний, в том числе китайских, поставляющих эти товары.

По словам собеседников Bloomberg, новый пакет дополнит санкции в отношении судов российского теневого флота, нефтетрейдеров в третьих странах и может ввести запрет на перестрахование танкеров, замеченных в помощи России.