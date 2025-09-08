USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Казахстан может попасть под санкции Евросоюза

Страны Евросоюза рассматривают возможность впервые применить меры за обход своих санкций против Казахстана, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знающих о подготовке нового пакета ограничительных мер.

В черный список также могут быть включены компании из других стран, в частности, Китая, и новые виды продукции, которая может попадать российскому ВПК.

Вторичные санкции и пошлины – один из инструментов, которые ЕС обсуждает вместе с США, говорят источники Bloomberg. По их словам, в блоке надеются скоординировать некоторые из своих новых мер с Вашингтоном. На этой неделе делегация чиновников ЕС отправится туда, чтобы обсудить совместные действия с коллегами из Белого дома. Министр финансов США Скотт Бессент тоже выступил за координацию. «Мы готовы усилить давление на Россию, но нужно, чтобы за нами последовали наши партнеры в Европе», – заявил он в воскресенье NBC.

Казахстан может попасть под такие вторичные меры. В этом случае ЕС запретит поставку в страну определенных видов техники и оборудования, которые, согласно торговым данным блока, по-прежнему в больших объемах перенаправляются в Россию, где используются для производства оружия. После введения западных санкций страны СНГ стали одними из главных центров реэкспорта в Россию запрещенной продукции.

Среди других мер, которые рассматриваются для включения в пакет санкций ЕС, – ограничительные меры против банков и нефтяных компаний, включая отмену некоторых исключений, которые пока действуют для ряда из них, например, «Роснефти». По ней ЕС уже нанес дополнительный удар в июле, когда в рамках 18-го пакета санкций запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и включил в черный список занимавшуюся этим компанию Nayara Energy. Она владеет одним из крупнейших НПЗ Индии, контролируется «Роснефтью» и российским инвестфондом United Capital Partners.

Также рассматривается расширение запрета на экспорт товаров и химикатов, которые могут использоваться в российское военной промышленности, и торговых ограничений в отношении иностранных компаний, в том числе китайских, поставляющих эти товары.

По словам собеседников Bloomberg, новый пакет дополнит санкции в отношении судов российского теневого флота, нефтетрейдеров в третьих странах и может ввести запрет на перестрахование танкеров, замеченных в помощи России.

